Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................25.01.2024...........26.01.2024
дата розрахунку.................24.01.2024............25.01.2024
Євро....................................40,8837.................40,9161
Долар США.........................37,5252.................37,5825
...+0.15%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.01.2024........................37,5223
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0887
(на прошлой сессии 1.0895) -0.07%
Открылись на уровне вчерашнего закрытия, который был ниже официального. С самого старта начался плавный, но уверенный рост.
За счет более низкого старта, справочный курс оказался очень близок к действующему официальному.
Новый официальный курс получился на 6 копеек выше справочного. Соотношение динамики справочного и официального курсов весьма непривычно. Сказались как рост котировок, так и перенос пика активности торгов на более позднее время.
Прирост официального курса за сессию составил 5.73 копейки.
С полей доносились вести о крайне скудном предложении при обычных оборотах. Похоже, что отложенное предложение, накопившееся в период интенсивного роста, себя исчерпало.
Стоит отметить, что вчерашний рост происходил при весьма умеренном объеме интервенций.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.26
(на прошлой сессии 103.10)
График индекса доллара за последние сутки очень похож на предыдущие. Снова резкий обвал к вечеру с последующим восстановлением. Провалились глубже, чем накануне, но и стартовали с более низких значений. Разница лишь в том, что после восстановления наступил период стабильности, а не плавное движение вниз. Результат отсечки на 15-00 чуть выше, чем вчера, но тенденции к росту пока не видно.
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Proofy написав:
Покупайте золото у надежных продавцов
Ходили всякого рода байки, что и в банковских слитках внутри другой материал попадался
Помнится, лет 10 тому назад был большой скандал, когда слитки с начинкой обнаружили в хранилище НБУ.
Это ставит под сомнение возможность менее могущественных граждан гарантированно выбрать надежного продавца.
Нет в мире способа гарантированно сохранить состояние. Если бы был, он остался бы единственным. Жить стало бы очень просто, но очень скучно.