Додано: Чет 25 січ, 2024 15:38

Proofy написав: Покупайте золото у надежных продавцов

Ходили всякого рода байки, что и в банковских слитках внутри другой материал попадался Покупайте золото у надежных продавцовХодили всякого рода байки, что и в банковских слитках внутри другой материал попадался

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..................25.01.2024...........26.01.2024дата розрахунку.................24.01.2024............25.01.2024Євро....................................40,8837.................40,9161Долар США.........................37,5252....................+0.15%Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0025.01.2024........................37,5223Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(на прошлой сессии 1.0895) -0.07%Открылись на уровне вчерашнего закрытия, который был ниже официального. С самого старта начался плавный, но уверенный рост.За счет более низкого старта, справочный курс оказался очень близок к действующему официальному.Новый официальный курс получился на 6 копеек выше справочного. Соотношение динамики справочного и официального курсов весьма непривычно. Сказались как рост котировок, так и перенос пика активности торгов на более позднее время.Прирост официального курса за сессию составил 5.73 копейки.С полей доносились вести о крайне скудном предложении при обычных оборотах. Похоже, что отложенное предложение, накопившееся в период интенсивного роста, себя исчерпало.Стоит отметить, что вчерашний рост происходил при весьма умеренном объеме интервенций.Индекс доллара DXY в 15-00(на прошлой сессии 103.10)График индекса доллара за последние сутки очень похож на предыдущие. Снова резкий обвал к вечеру с последующим восстановлением. Провалились глубже, чем накануне, но и стартовали с более низких значений. Разница лишь в том, что после восстановления наступил период стабильности, а не плавное движение вниз. Результат отсечки на 15-00 чуть выше, чем вчера, но тенденции к росту пока не видно........................................................Помнится, лет 10 тому назад был большой скандал, когда слитки с начинкой обнаружили в хранилище НБУ.Это ставит под сомнение возможность менее могущественных граждан гарантированно выбрать надежного продавца.Нет в мире способа гарантированно сохранить состояние. Если бы был, он остался бы единственным. Жить стало бы очень просто, но очень скучно.