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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11143111441114511146
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 14:04

  Proofy написав:
  whois2010 написав:Цей "золотий" зливок вагою 10 унцій має всередині вольфрам
Это ваш слиток?

Ні, не мій. Мені більше монети подобаються. До речі, на монетах не такий кінський спред, або взагалі колізії трапляються, коли інвестиційна монета продається на аукціоні по ціні вищій, ніж в той самий час у банку.
  oleg49 написав:
  Proofy написав:Покупайте золото у надежных продавцов :)
Ходили всякого рода байки, что и в банковских слитках внутри другой материал попадался

Меня не интересует что внутри слитка. Он должен быть соответственно упакован и иметь сертификат от известной аффинажной компании!

Правильно пишуть: місце купівлі важливіше за обгортку. В американських інтернетах купа розповідей про те, як на умовному овочевому ринку купляли зливки крутих виробників (Umicore, Argor, VALCAMBI , Pamp, Perth Mint) в упаковці, з голограмами, номерами, кодами, сертифікатами, а всередині було не золото.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 14:04

Так что? Покупать? Продавать? :roll:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 14:41

  maniachello написав:Так что? Покупать? Продавать? :roll:

Если у Вас возникают такие вопросы, значит Вы ещё только в начале пути. Наша бизнес-школа проводит обучающие тренинги, после которых у Вас отпадут подобные вопросы. Более того, Вы сами сможете влиять на межбанк, график будет идти туда, куда вы пожелаете. Но это двушка зелени. Пишите в личку. :mrgreen:
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 15:26

  Игорь написав:
  maniachello написав:Так что? Покупать? Продавать? :roll:

Если у Вас возникают такие вопросы, значит Вы ещё только в начале пути. Наша бизнес-школа проводит обучающие тренинги, после которых у Вас отпадут подобные вопросы. Более того, Вы сами сможете влиять на межбанк, график будет идти туда, куда вы пожелаете. Но это двушка зелени. Пишите в личку. :mrgreen:

Вроде и недорого за возможность влиять на межбанк и послать график, куда пожелаю :roll:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 15:38

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................25.01.2024...........26.01.2024
дата розрахунку.................24.01.2024............25.01.2024
Євро....................................40,8837.................40,9161
Долар США.........................37,5252.................37,5825...+0.15%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.01.2024........................37,5223

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0887 (на прошлой сессии 1.0895) -0.07%

Открылись на уровне вчерашнего закрытия, который был ниже официального. С самого старта начался плавный, но уверенный рост.
За счет более низкого старта, справочный курс оказался очень близок к действующему официальному.
Новый официальный курс получился на 6 копеек выше справочного. Соотношение динамики справочного и официального курсов весьма непривычно. Сказались как рост котировок, так и перенос пика активности торгов на более позднее время.
Прирост официального курса за сессию составил 5.73 копейки.

С полей доносились вести о крайне скудном предложении при обычных оборотах. Похоже, что отложенное предложение, накопившееся в период интенсивного роста, себя исчерпало.
Стоит отметить, что вчерашний рост происходил при весьма умеренном объеме интервенций.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.26 (на прошлой сессии 103.10)
График индекса доллара за последние сутки очень похож на предыдущие. Снова резкий обвал к вечеру с последующим восстановлением. Провалились глубже, чем накануне, но и стартовали с более низких значений. Разница лишь в том, что после восстановления наступил период стабильности, а не плавное движение вниз. Результат отсечки на 15-00 чуть выше, чем вчера, но тенденции к росту пока не видно.
.......................................................
  Proofy написав:Покупайте золото у надежных продавцов
Ходили всякого рода байки, что и в банковских слитках внутри другой материал попадался

Помнится, лет 10 тому назад был большой скандал, когда слитки с начинкой обнаружили в хранилище НБУ.
Это ставит под сомнение возможность менее могущественных граждан гарантированно выбрать надежного продавца.
Нет в мире способа гарантированно сохранить состояние. Если бы был, он остался бы единственным. Жить стало бы очень просто, но очень скучно.
Сибарит
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