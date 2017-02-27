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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 14:04
Proofy написав: whois2010 написав:
Цей "золотий" зливок вагою 10 унцій має всередині вольфрам
Это ваш слиток?
Ні, не мій. Мені більше монети подобаються. До речі, на монетах не такий кінський спред, або взагалі колізії трапляються, коли інвестиційна монета продається на аукціоні по ціні вищій, ніж в той самий час у банку.
oleg49 написав: Proofy написав:Покупайте золото у надежных продавцов
Ходили всякого рода байки, что и в банковских слитках внутри другой материал попадался
Меня не интересует что внутри слитка. Он должен быть соответственно упакован и иметь сертификат от известной аффинажной компании!
Правильно пишуть: місце купівлі важливіше за обгортку. В американських інтернетах купа розповідей про те, як на умовному овочевому ринку купляли зливки крутих виробників (Umicore, Argor, VALCAMBI , Pamp, Perth Mint) в упаковці, з голограмами, номерами, кодами, сертифікатами, а всередині було не золото.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 14:04
Так что? Покупать? Продавать?
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maniachello
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Игорь
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Додано: Чет 25 січ, 2024 15:26
Игорь написав: maniachello написав:
Так что? Покупать? Продавать?
Если у Вас возникают такие вопросы, значит Вы ещё только в начале пути. Наша бизнес-школа проводит обучающие тренинги, после которых у Вас отпадут подобные вопросы. Более того, Вы сами сможете влиять на межбанк, график будет идти туда, куда вы пожелаете. Но это двушка зелени
. Пишите в личку.
Вроде и недорого за возможность влиять на межбанк и послать график, куда пожелаю
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maniachello
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Додано: Чет 25 січ, 2024 15:38
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................25.01.2024...........26.01.2024
дата розрахунку.................24.01.2024............25.01.2024
Євро....................................40,8837.................40,9161
Долар США.........................37,5252.................37,5825
...+0.15%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.01.2024........................37,5223
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0887
(на прошлой сессии 1.0895) -0.07%
Открылись на уровне вчерашнего закрытия, который был ниже официального. С самого старта начался плавный, но уверенный рост.
За счет более низкого старта, справочный курс оказался очень близок к действующему официальному.
Новый официальный курс получился на 6 копеек выше справочного. Соотношение динамики справочного и официального курсов весьма непривычно. Сказались как рост котировок, так и перенос пика активности торгов на более позднее время.
Прирост официального курса за сессию составил 5.73 копейки.
С полей доносились вести о крайне скудном предложении при обычных оборотах. Похоже, что отложенное предложение, накопившееся в период интенсивного роста, себя исчерпало.
Стоит отметить, что вчерашний рост происходил при весьма умеренном объеме интервенций.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.26
(на прошлой сессии 103.10)
График индекса доллара за последние сутки очень похож на предыдущие. Снова резкий обвал к вечеру с последующим восстановлением. Провалились глубже, чем накануне, но и стартовали с более низких значений. Разница лишь в том, что после восстановления наступил период стабильности, а не плавное движение вниз. Результат отсечки на 15-00 чуть выше, чем вчера, но тенденции к росту пока не видно.
.......................................................
Proofy написав:
Покупайте золото у надежных продавцов
Ходили всякого рода байки, что и в банковских слитках внутри другой материал попадался
Помнится, лет 10 тому назад был большой скандал, когда слитки с начинкой обнаружили в хранилище НБУ.
Это ставит под сомнение возможность менее могущественных граждан гарантированно выбрать надежного продавца.
Нет в мире способа гарантированно сохранить состояние. Если бы был, он остался бы единственным. Жить стало бы очень просто, но очень скучно.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 16:12
Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) ухвалила рішення зберегти незмінними три ключові відсоткові ставки.
Як передає Report, це випливає із повідомлення, опублікованого за підсумками засідання ради керуючих регулятора.
Таким чином, базова процентна ставка збережена на рівні 4,5% річних, ставка за депозитами становить 4%, за короткостроковими кредитами ЄЦБ – 4,75%.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 16:23
whois2010 написав:
Правильно пишуть: місце купівлі важливіше за обгортку. В американських інтернетах купа розповідей про те, як на умовному овочевому ринку купляли зливки крутих виробників (Umicore, Argor, VALCAMBI , Pamp, Perth Mint) в упаковці, з голограмами, номерами, кодами, сертифікатами, а всередині було не золото.
Валюта USD, EURO - будет понадежнее любого драгметалла.
Валюту хоть на машинке проверить можно, а с металлом что делать?
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Victor8
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Додано: Чет 25 січ, 2024 16:30
Victor8
с золотом еще проще, на зуб проверять
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Blekster
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Додано: Чет 25 січ, 2024 16:39
Blekster написав:Victor8
с золотом еще проще, на зуб проверять
Как раньше проверяли золотые монеты “на зуб”?
Под давлением зуба фальшивая золотая монета издавала характерный изменению структуры хруст. К слову, хруст есть у олова, висмута, кадмия, но не у серебра и свинца.
Сейчас золото «на зуб» и в шутку проверяют только спортсмены (медалисты).
Востаннє редагувалось Victor8
в Чет 25 січ, 2024 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 16:40
Victor8 написав: whois2010 написав:
Правильно пишуть: місце купівлі важливіше за обгортку. В американських інтернетах купа розповідей про те, як на умовному овочевому ринку купляли зливки крутих виробників (Umicore, Argor, VALCAMBI , Pamp, Perth Mint) в упаковці, з голограмами, номерами, кодами, сертифікатами, а всередині було не золото.
Валюта USD, EURO - будет понадежнее любого драгметалла.
Валюту хоть на машинке проверить можно, а с металлом что делать?
В нас нема, нажаль, універсального способу зберегти (не кажучи вже про збільшити) свої кошти. Валюту їсть інфляція або зненацька долар 20..р. відмовляться приймати наші дурнуваті обмінники. Або амеро розродиться)
На золоті з коротким періодом спред з'їдає всю маржу. Є сенс мабуть на відрізках від 10 років, якщо це зливки. З інвестиційними монетами полегше. Для зберігання (не збільшення) статків на довгих відрізках часу золото буде більш цікавим за валюту.
Нерухомість... ну таке. Засолювати ці бетонометри? Продаж теж не одного дня питання швидше за все.
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