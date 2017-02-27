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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 січ, 2024 17:05
Victor8 написав: Blekster написав:Victor8
с золотом еще проще, на зуб проверять
Как раньше проверяли золотые монеты “на зуб”?
Под давлением зуба фальшивая золотая монета издавала характерный изменению структуры хруст. К слову, хруст есть у олова, висмута, кадмия, но не у серебра и свинца.
Сейчас золото «на зуб» и в шутку проверяют только спортсмены (медалисты).
наскільки я чув, справжня золота монет пластична й піддається тиску. а фальшива - спробуйте на сучасних - почуєте лише хруст власних зубів
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Додано: Чет 25 січ, 2024 17:33
maniachello написав:
и послать график, куда пожелаю
гарантовано - тільки праворуч
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