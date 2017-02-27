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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11144111451114611147
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 17:05

  Victor8 написав:
  Blekster написав:Victor8 с золотом еще проще, на зуб проверять :mrgreen:

Как раньше проверяли золотые монеты “на зуб”?

Под давлением зуба фальшивая золотая монета издавала характерный изменению структуры хруст. К слову, хруст есть у олова, висмута, кадмия, но не у серебра и свинца.

Сейчас золото «на зуб» и в шутку проверяют только спортсмены (медалисты). :D

наскільки я чув, справжня золота монет пластична й піддається тиску. а фальшива - спробуйте на сучасних - почуєте лише хруст власних зубів :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 17:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  maniachello написав:и послать график, куда пожелаю

гарантовано - тільки праворуч
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Если бы был, он остался бы единственным. Жить стало бы очень просто, но очень скучно.

Не життя, а мрія: єдиний євро-долар (кредит) з 0% інфляцією. І відсутня потреба в даному топіку...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 25 січ, 2024 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:28

  Victor8 написав:
  whois2010 написав:Правильно пишуть: місце купівлі важливіше за обгортку. В американських інтернетах купа розповідей про те, як на умовному овочевому ринку купляли зливки крутих виробників (Umicore, Argor, VALCAMBI , Pamp, Perth Mint) в упаковці, з голограмами, номерами, кодами, сертифікатами, а всередині було не золото.

Валюта USD, EURO - будет понадежнее любого драгметалла.
Валюту хоть на машинке проверить можно, а с металлом что делать? :shock:

Ломбарди ж якось перевіряють).
При покупці штампованих упакованих з сертифікатом зливків невеликою вагою 10-50г (та ще й в банку), ймовірність отримання підробки нульова.
До речі, запоребріком саме такі зливки стали альтернативним засобом розрахунків. Наприклад, орендна плата.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:07

  oleg49 написав:запоребріком саме такі зливки стали альтернативним засобом розрахунків
знаменитый ингушский аффинаж в гаражах :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:40

  flysoulfly написав:
  oleg49 написав:запоребріком саме такі зливки стали альтернативним засобом розрахунків
знаменитый ингушский аффинаж в гаражах :?

Вы думаете, украинский был в иных помещениях?)
Навуходоносор
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