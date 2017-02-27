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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 січ, 2024 17:05
Victor8 написав: Blekster написав:Victor8
с золотом еще проще, на зуб проверять
Как раньше проверяли золотые монеты “на зуб”?
Под давлением зуба фальшивая золотая монета издавала характерный изменению структуры хруст. К слову, хруст есть у олова, висмута, кадмия, но не у серебра и свинца.
Сейчас золото «на зуб» и в шутку проверяют только спортсмены (медалисты).
наскільки я чув, справжня золота монет пластична й піддається тиску. а фальшива - спробуйте на сучасних - почуєте лише хруст власних зубів
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Додано: Чет 25 січ, 2024 17:33
maniachello написав:
и послать график, куда пожелаю
гарантовано - тільки праворуч
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Додано: Чет 25 січ, 2024 18:16
Сибарит написав:
Если бы был, он остался бы единственным. Жить стало бы очень просто, но очень скучно.
Не життя, а мрія: єдиний євро-долар (кредит) з 0% інфляцією. І відсутня потреба в даному топіку...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 25 січ, 2024 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 18:28
Victor8 написав: whois2010 написав:
Правильно пишуть: місце купівлі важливіше за обгортку. В американських інтернетах купа розповідей про те, як на умовному овочевому ринку купляли зливки крутих виробників (Umicore, Argor, VALCAMBI , Pamp, Perth Mint) в упаковці, з голограмами, номерами, кодами, сертифікатами, а всередині було не золото.
Валюта USD, EURO - будет понадежнее любого драгметалла.
Валюту хоть на машинке проверить можно, а с металлом что делать?
Ломбарди ж якось перевіряють).
При покупці штампованих упакованих з сертифікатом зливків невеликою вагою 10-50г (та ще й в банку), ймовірність отримання підробки нульова.
До речі, запоребріком саме такі зливки стали альтернативним засобом розрахунків. Наприклад, орендна плата.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 19:07
oleg49 написав:
запоребріком саме такі зливки стали альтернативним засобом розрахунків
знаменитый ингушский аффинаж в гаражах
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Додано: Чет 25 січ, 2024 20:40
flysoulfly написав: oleg49 написав:
запоребріком саме такі зливки стали альтернативним засобом розрахунків
знаменитый ингушский аффинаж в гаражах
Вы думаете, украинский был в иных помещениях?)
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Навуходоносор
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Додано: Чет 25 січ, 2024 22:29
Навуходоносор написав: flysoulfly написав: oleg49 написав:
запоребріком саме такі зливки стали альтернативним засобом розрахунків
знаменитый ингушский аффинаж в гаражах
Вы думаете, украинский был в иных помещениях?)
ничего не думаю, но ингушский с совковых времен известен.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 01:21
Andrey2512 написав:
С валюты перешли на золото )) Как его потом вывозить из страны?
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 01:25
Треба сперечатися про смак золота з тими, хто його їв
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