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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11145111461114711148
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:07

  Victor8 написав:Валюта USD, EURO - будет понадежнее любого драгметалла.
Валюту хоть на машинке проверить можно, а с металлом что делать? :shock:

Зберігати краще в тому на чому розумієшся.
USD, EURO сильно інфляція знецінила через ковідну емісію.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:22

  Василь-Рівне написав: Є такий мокшанський міліардер Стерлігов, теж так думав доки його золото не почала покривати іржа, було багато розчарування, тому зберігайте свої злитки в сухому провітрюваному приміщенні, щоб часом не розчаруваись в цьому "пасиві" як він :wink:

Крюгеррэнд - 91,67 % золота, та 8,33 % мідь
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:44

  UA написав:
  Василь-Рівне написав: Є такий мокшанський міліардер Стерлігов, теж так думав доки його золото не почала покривати іржа, було багато розчарування, тому зберігайте свої злитки в сухому провітрюваному приміщенні, щоб часом не розчаруваись в цьому "пасиві" як він :wink:

Крюгеррэнд - 91,67 % золота, та 8,33 % мідь

По інвестиційних монетах .999 проби читав розслідування про іржу. Зробили висновок, шо мікрочастини заліза попадали у золото під час розкатування листа золота перед карбуванням. В такому випадку далі все залежить від способу зберігання монети: в капсулі/без капсули, хімічні випаровування в повітрі (наприклад з меблів), пари води в повітрі і т.д. В результаті хмічної реакції, мікрочастки заліза на золоті перетворювалися на плями іржі. Також могли бути зношені штампи на аффінажному підприємстві, яке готувало зливки для карбування монети, з них теж могли потрапити мікрочастки сторонніх металів. Самі штемпелі, якими карбують монети, покриті золотом, тож з них частки заліза не могли потрапити на монету.
Пляма іржі зазвичай впливає на вартість монети негативно.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:47

  Волинь написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Andrey2512 написав:С валюты перешли на золото )) Как его потом вывозить из страны?

Бранзулетка :)

Норм вивозити. Золото метал без запаху. Не мокне та не зношується. О,5кг на собі навіть не відчуєш.

Как-то читал, что перевозить через границу Украины официально физлицу можно банковское золото 500 г на человека, в том числе и на детей (любого возраста).

Только вот я не понял, при этом можно брать с собой 10000 EURO (наличные)?
Может быть кто-то из форумчан в теме данного вопроса.
Victor8
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