Зберігати краще в тому на чому розумієшся.
USD, EURO сильно інфляція знецінила через ковідну емісію.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:07
Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:22
Крюгеррэнд - 91,67 % золота, та 8,33 % мідь
Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:44
По інвестиційних монетах .999 проби читав розслідування про іржу. Зробили висновок, шо мікрочастини заліза попадали у золото під час розкатування листа золота перед карбуванням. В такому випадку далі все залежить від способу зберігання монети: в капсулі/без капсули, хімічні випаровування в повітрі (наприклад з меблів), пари води в повітрі і т.д. В результаті хмічної реакції, мікрочастки заліза на золоті перетворювалися на плями іржі. Також могли бути зношені штампи на аффінажному підприємстві, яке готувало зливки для карбування монети, з них теж могли потрапити мікрочастки сторонніх металів. Самі штемпелі, якими карбують монети, покриті золотом, тож з них частки заліза не могли потрапити на монету.
Пляма іржі зазвичай впливає на вартість монети негативно.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:47
Как-то читал, что перевозить через границу Украины официально физлицу можно банковское золото 500 г на человека, в том числе и на детей (любого возраста).
Только вот я не понял, при этом можно брать с собой 10000 EURO (наличные)?
Может быть кто-то из форумчан в теме данного вопроса.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:54
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ні золото, бриліанти, ні біткоїн, не кажучи про валюту не є гарною інвестицією.
Найкраща інвестиція: у зуби, зовнішність і в першу чергу у власні мізки. Прокачуйте свій розумові здібності, щоб добратися до вершини влади. Качайте свої скіли у політиці і до самого верху.
А при армагедоні краща інвестиція у набої, штурмові гвинтівки, гранатомети.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 26 січ, 2024 10:58, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:55
Під час осади Києва москалями не працювали банки та обмінки.
Але можна було через Міняйло знайти фіз. особу та провести обмін.
А як з золотом?
Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:57
Ви власник стомат. кабінету, салону краси та курсів особистого зростання?
Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:59
Золото це не "на хліб здати сотню", а збереження на довгу дистанцію. При значному коллапсі не буде мати значення ні долар, ні золото, ні дорогоцінне каміння. Буде потрібен запас консерв, дизпалива, генератори, антибіотики, зброя та набої)
Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:02
UA
Всегда найдется человек, готовый купить у вас золотую монету
Аукцион, ломбард, знакомые и так далее
Все это работало в блокадном Киеве
Блокадный Ленинград также в пример
Любой актив имеет плюсы и минусы, но ликвидность рыжика вне сомнений
Если будет переход на электронные деньги, который нам прочат в нашу эру Водолея, наверно лучше его пройти в физ активе имхо
Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:08
Здоровье , образование , здоровые зубы (это вообще маст хев) это все очень важно и нужно , тут без вариантов
Но как мне сказали, так говорят люди, у которых ни чего нет
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