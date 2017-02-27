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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11146111471114811149>
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:07

  Victor8 написав:Валюта USD, EURO - будет понадежнее любого драгметалла.
Валюту хоть на машинке проверить можно, а с металлом что делать? :shock:

Зберігати краще в тому на чому розумієшся.
USD, EURO сильно інфляція знецінила через ковідну емісію.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:22

  Василь-Рівне написав: Є такий мокшанський міліардер Стерлігов, теж так думав доки його золото не почала покривати іржа, було багато розчарування, тому зберігайте свої злитки в сухому провітрюваному приміщенні, щоб часом не розчаруваись в цьому "пасиві" як він :wink:

Крюгеррэнд - 91,67 % золота, та 8,33 % мідь
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:44

  UA написав:
  Василь-Рівне написав: Є такий мокшанський міліардер Стерлігов, теж так думав доки його золото не почала покривати іржа, було багато розчарування, тому зберігайте свої злитки в сухому провітрюваному приміщенні, щоб часом не розчаруваись в цьому "пасиві" як він :wink:

Крюгеррэнд - 91,67 % золота, та 8,33 % мідь

По інвестиційних монетах .999 проби читав розслідування про іржу. Зробили висновок, шо мікрочастини заліза попадали у золото під час розкатування листа золота перед карбуванням. В такому випадку далі все залежить від способу зберігання монети: в капсулі/без капсули, хімічні випаровування в повітрі (наприклад з меблів), пари води в повітрі і т.д. В результаті хмічної реакції, мікрочастки заліза на золоті перетворювалися на плями іржі. Також могли бути зношені штампи на аффінажному підприємстві, яке готувало зливки для карбування монети, з них теж могли потрапити мікрочастки сторонніх металів. Самі штемпелі, якими карбують монети, покриті золотом, тож з них частки заліза не могли потрапити на монету.
Пляма іржі зазвичай впливає на вартість монети негативно.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:47

  Волинь написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Andrey2512 написав:С валюты перешли на золото )) Как его потом вывозить из страны?

Бранзулетка :)

Норм вивозити. Золото метал без запаху. Не мокне та не зношується. О,5кг на собі навіть не відчуєш.

Как-то читал, что перевозить через границу Украины официально физлицу можно банковское золото 500 г на человека, в том числе и на детей (любого возраста).

Только вот я не понял, при этом можно брать с собой 10000 EURO (наличные)?
Может быть кто-то из форумчан в теме данного вопроса.
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ні золото, бриліанти, ні біткоїн, не кажучи про валюту не є гарною інвестицією.
Найкраща інвестиція: у зуби, зовнішність і в першу чергу у власні мізки. Прокачуйте свій розумові здібності, щоб добратися до вершини влади. Качайте свої скіли у політиці і до самого верху.
А при армагедоні краща інвестиція у набої, штурмові гвинтівки, гранатомети.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 26 січ, 2024 10:58, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:55

  whois2010 написав:По інвестиційних монетах .999 проби читав розслідування про іржу. Зробили висновок, шо мікрочастини заліза попадали у золото під час розкатування листа золота перед карбуванням. В такому випадку далі все залежить від способу зберігання монети: в капсулі/без капсули, хімічні випаровування в повітрі (наприклад з меблів), пари води в повітрі і т.д. В результаті хмічної реакції, мікрочастки заліза на золоті перетворювалися на плями іржі. Також могли бути зношені штампи на аффінажному підприємстві, яке готувало зливки для карбування монети, з них теж могли потрапити мікрочастки сторонніх металів. Самі штемпелі, якими карбують монети, покриті золотом, тож з них частки заліза не могли потрапити на монету.
Пляма іржі зазвичай впливає на вартість монети негативно.

Під час осади Києва москалями не працювали банки та обмінки.
Але можна було через Міняйло знайти фіз. особу та провести обмін.
А як з золотом?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:57

  Yuri_61 написав:ні золото, бриліанти, ні біткоїн, не кажучи про валюту не є гарною інвестицією.
Найкраща інвестиція: у зуби, зовнішність і в першу чергу у власні мізки. Прокачуйте свій розумові здібності, щоб добратися до вершини влади.

Ви власник стомат. кабінету, салону краси та курсів особистого зростання?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:59

  UA написав:Під час осади Києва москалями не працювали банки та обмінки.
Але можна було через Міняйло знайти фіз. особу та провести обмін.
А як з золотом?

Золото це не "на хліб здати сотню", а збереження на довгу дистанцію. При значному коллапсі не буде мати значення ні долар, ні золото, ні дорогоцінне каміння. Буде потрібен запас консерв, дизпалива, генератори, антибіотики, зброя та набої)
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:02

UA

Всегда найдется человек, готовый купить у вас золотую монету
Аукцион, ломбард, знакомые и так далее
Все это работало в блокадном Киеве

Блокадный Ленинград также в пример

Любой актив имеет плюсы и минусы, но ликвидность рыжика вне сомнений

Если будет переход на электронные деньги, который нам прочат в нашу эру Водолея, наверно лучше его пройти в физ активе имхо
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:08

Здоровье , образование , здоровые зубы (это вообще маст хев) это все очень важно и нужно , тут без вариантов

Но как мне сказали, так говорят люди, у которых ни чего нет
Чукча2
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