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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:54
ні золото, бриліанти, ні біткоїн, не кажучи про валюту не є гарною інвестицією.
Найкраща інвестиція: у зуби, зовнішність і в першу чергу у власні мізки. Прокачуйте свій розумові здібності, щоб добратися до вершини влади. Качайте свої скіли у політиці і до самого верху.
А при армагедоні краща інвестиція у набої, штурмові гвинтівки, гранатомети.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 26 січ, 2024 10:58, всього редагувалось 2 разів.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:55
whois2010 написав:
По інвестиційних монетах .999 проби читав розслідування про іржу. Зробили висновок, шо мікрочастини заліза попадали у золото під час розкатування листа золота перед карбуванням. В такому випадку далі все залежить від способу зберігання монети: в капсулі/без капсули, хімічні випаровування в повітрі (наприклад з меблів), пари води в повітрі і т.д. В результаті хмічної реакції, мікрочастки заліза на золоті перетворювалися на плями іржі. Також могли бути зношені штампи на аффінажному підприємстві, яке готувало зливки для карбування монети, з них теж могли потрапити мікрочастки сторонніх металів. Самі штемпелі, якими карбують монети, покриті золотом, тож з них частки заліза не могли потрапити на монету.
Пляма іржі зазвичай впливає на вартість монети негативно.
Під час осади Києва москалями не працювали банки та обмінки.
Але можна було через Міняйло знайти фіз. особу та провести обмін.
А як з золотом?
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:57
Yuri_61 написав:
ні золото, бриліанти, ні біткоїн, не кажучи про валюту не є гарною інвестицією.
Найкраща інвестиція: у зуби, зовнішність і в першу чергу у власні мізки. Прокачуйте свій розумові здібності, щоб добратися до вершини влади.
Ви власник стомат. кабінету, салону краси та курсів особистого зростання?
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:59
UA написав:
Під час осади Києва москалями не працювали банки та обмінки.
Але можна було через Міняйло знайти фіз. особу та провести обмін.
А як з золотом?
Золото це не "на хліб здати сотню", а збереження на довгу дистанцію. При значному коллапсі не буде мати значення ні долар, ні золото, ні дорогоцінне каміння. Буде потрібен запас консерв, дизпалива, генератори, антибіотики, зброя та набої)
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:02
UA
Всегда найдется человек, готовый купить у вас золотую монету
Аукцион, ломбард, знакомые и так далее
Все это работало в блокадном Киеве
Блокадный Ленинград также в пример
Любой актив имеет плюсы и минусы, но ликвидность рыжика вне сомнений
Если будет переход на электронные деньги, который нам прочат в нашу эру Водолея, наверно лучше его пройти в физ активе имхо
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Чукча2
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:08
Здоровье , образование , здоровые зубы (это вообще маст хев) это все очень важно и нужно , тут без вариантов
Но как мне сказали, так говорят люди, у которых ни чего нет
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Чукча2
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:15
Чукча2 написав:
UA
Всегда найдется человек, готовый купить у вас золотую монету
Аукцион, ломбард, знакомые и так далее
Все это работало в блокадном Киеве
Блокадный Ленинград также в пример
Любой актив имеет плюсы и минусы, но ликвидность рыжика вне сомнений
Если будет переход на электронные деньги, который нам прочат в нашу эру Водолея, наверно лучше его пройти в физ активе имхо
З долларом все було не так просто.
Люди які не знали про міняйло просто не знали що робити.
Станете біля базару зі слитком золота?
На Оболні автомати роздавали всім бажаючим
Особисто бачив одного нарика та одного справжнього шизофреника з АК
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:17
UA написав:
З долларом все було не так просто.
Люди які не знали про міняйло просто не знали що робити.
Станете біля базару зі слитком золота?
На Оболні автомати роздавали всім бажаючим
Особисто бачив одного нарика та одного справжнього шизофреника з АК
От і відповідь про кращу інвестицію: хто має автомат, буде мати і долар, і золото.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:24
whois2010 написав: UA написав:
З долларом все було не так просто.
Люди які не знали про міняйло просто не знали що робити.
Станете біля базару зі слитком золота?
На Оболні автомати роздавали всім бажаючим
Особисто бачив одного нарика та одного справжнього шизофреника з АК
От і відповідь про кращу інвестицію: хто має автомат, буде мати і долар, і золото.
В товаристві де в багатьох автомати якась надзвичайна взаємна повага з'являється + "круті" обісцялися та втикли із Києва.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:41
Чукча2 написав:
UA
Всегда найдется человек, готовый купить у вас золотую монету
Аукцион, ломбард, знакомые и так далее
Все это работало в блокадном Киеве
Блокадный Ленинград также в пример
Любой актив имеет плюсы и минусы, но ликвидность рыжика вне сомнений
Если будет переход на электронные деньги, который нам прочат в нашу эру Водолея, наверно лучше его пройти в физ активе имхо
трохи офтопу.
є такий рарітет - рублені навпіл золоті червонці. звідки? у блокадному Ленінграді міняли півчервонця на буханку хліба. так що все відносно...
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