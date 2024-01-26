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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2253225422552256 Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:44 whois2010 написав: UA написав: Під час осади Києва москалями не працювали банки та обмінки.

Але можна було через Міняйло знайти фіз. особу та провести обмін.

А як з золотом? Під час осади Києва москалями не працювали банки та обмінки.Але можна було через Міняйло знайти фіз. особу та провести обмін.А як з золотом?

Золото це не "на хліб здати сотню", а збереження на довгу дистанцію. При значному коллапсі не буде мати значення ні долар, ні золото, ні дорогоцінне каміння. Буде потрібен запас консерв, дизпалива, генератори, антибіотики, зброя та набої) Золото це не "на хліб здати сотню", а збереження на довгу дистанцію. При значному коллапсі не буде мати значення ні долар, ні золото, ні дорогоцінне каміння. Буде

це все теорія, й не можна взагалі порівнювати інвестиції у стабільній країні зі станом війни.



й все ще ви перерахували може вам не допомогти в умовах реального свавілля. завжди знайдуться бандюки, яких більше й в них краща зброя це все теорія, й не можна взагалі порівнювати інвестиції у стабільній країні зі станом війни.й все ще ви перерахували може вам не допомогти в умовах реального свавілля. завжди знайдуться бандюки, яких більше й в них краща зброя Shaman

Повідомлень: 5130 З нами з: 29.09.19 Подякував: 547 раз. Подякували: 1292 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:51 Ок, гугль:

А де зараз безпечно купляти та продавати фізичне золото у злитках/монетах, які банки продають? anmyronyuk1

Повідомлень: 55 З нами з: 20.08.19 Подякував: 24 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:57 anmyronyuk1 написав: Ок, гугль:

А де зараз безпечно купляти та продавати фізичне золото у злитках/монетах, які банки продають? Ок, гугль:А де зараз безпечно купляти та продавати фізичне золото у злитках/монетах, які банки продають?

https://coins.bank.gov.ua/ . монет трохи тут є.

Зливки від 0,5г майже у всіх крупних відділеннях банків . монет трохи тут є.Зливки від 0,5г майже у всіх крупних відділеннях банків whois2010 Повідомлень: 280 З нами з: 15.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2253225422552256 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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