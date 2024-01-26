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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2253225422552256
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:44

  whois2010 написав:
  UA написав:Під час осади Києва москалями не працювали банки та обмінки.
Але можна було через Міняйло знайти фіз. особу та провести обмін.
А як з золотом?

Золото це не "на хліб здати сотню", а збереження на довгу дистанцію. При значному коллапсі не буде мати значення ні долар, ні золото, ні дорогоцінне каміння. Буде потрібен запас консерв, дизпалива, генератори, антибіотики, зброя та набої)

це все теорія, й не можна взагалі порівнювати інвестиції у стабільній країні зі станом війни.

й все ще ви перерахували може вам не допомогти в умовах реального свавілля. завжди знайдуться бандюки, яких більше й в них краща зброя
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:51

Ок, гугль:
А де зараз безпечно купляти та продавати фізичне золото у злитках/монетах, які банки продають?
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:57

  anmyronyuk1 написав:Ок, гугль:
А де зараз безпечно купляти та продавати фізичне золото у злитках/монетах, які банки продають?

https://coins.bank.gov.ua/. монет трохи тут є.
Зливки від 0,5г майже у всіх крупних відділеннях банків
whois2010
 
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