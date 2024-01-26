UA написав:Під час осади Києва москалями не працювали банки та обмінки. Але можна було через Міняйло знайти фіз. особу та провести обмін. А як з золотом?
Золото це не "на хліб здати сотню", а збереження на довгу дистанцію. При значному коллапсі не буде мати значення ні долар, ні золото, ні дорогоцінне каміння. Буде потрібен запас консерв, дизпалива, генератори, антибіотики, зброя та набої)
це все теорія, й не можна взагалі порівнювати інвестиції у стабільній країні зі станом війни.
й все ще ви перерахували може вам не допомогти в умовах реального свавілля. завжди знайдуться бандюки, яких більше й в них краща зброя