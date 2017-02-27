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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:07
Victor8 написав:
Валюта USD, EURO - будет понадежнее любого драгметалла.
Валюту хоть на машинке проверить можно, а с металлом что делать?
Зберігати краще в тому на чому розумієшся.
USD, EURO сильно інфляція знецінила через ковідну емісію.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:29
зараз знову загоняють в долар?
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Yuri_61
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:35
Yuri_61 написав:
зараз знову загоняють в долар?
Перед вихідними, як завжди ))
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:43
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