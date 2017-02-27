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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11145111461114711148
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:07

  Victor8 написав:Валюта USD, EURO - будет понадежнее любого драгметалла.
Валюту хоть на машинке проверить можно, а с металлом что делать? :shock:

Зберігати краще в тому на чому розумієшся.
USD, EURO сильно інфляція знецінила через ковідну емісію.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

зараз знову загоняють в долар?
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:зараз знову загоняють в долар?


Перед вихідними, як завжди ))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:43

Горячие новости по драгоценным металлам
Ірина_
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