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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11143111441114511146
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:43

Гарячі новини про дорогоцінні метали
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:57

США випередили Китай у гонці за звання першої економіки світу: за 2023 рік американський ВВП зріс на 6,3% у номінальному вираженні, китайський – на 4,6%. На початку минулого року багато хто вважав, що економіка США впаде у рецесію

Ключові факти

Американська економіка виходить із пандемії коронавірусу в кращому стані, ніж китайська, зазначило видання.
На користь США також свідчить ситуація на фондовому ринку: акції американських компаній цього тижня досягли рекордних максимумів, причому китайські цінні папери втратили $6 трлн.
«Це вражаючий поворот долі», – зазначив колишній глава китайського підрозділу МВФ, старший професор міжнародної торгової політики в Корнельському університеті Есвар Прасад. За його словами, економічні успіхи США на тлі проблем Китаю породжують сумніви щодо здатності КНР обігнати американську економіку.
Видання зазначає, що ніхто не очікував, що так буде. На початку минулого року багато хто вважав, що економіка США впаде у рецесію, оскільки Федеральна резервна система кілька разів підвищувала процентні ставки для боротьби з рекордною інфляцією.
З іншого боку, очікувалося стрімке відновлення Китаю, оскільки він знову повністю відкрив свою економіку для торгівлі після суворих карантинів для боротьби з поширенням Covid-19.
Натомість Китай, навпаки, бореться з кризою в нерухомості та переживає найбільшу смугу дефляції за приблизно 25 років. Експорт – колись важлива опора зростання – скоротився у 2023 році, безробіття серед молоді різко зросло, а місцеві органи влади обтяжені боргами.
Bloomberg
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:02

  maniachello написав:Так что? Покупать? Продавать? :roll:
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asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:08

  jump написав:США випередили Китай у гонці за звання першої економіки світу: за 2023 рік американський ВВП зріс на 6,3% у номінальному вираженні, китайський – на 4,6%. На початку минулого року багато хто вважав, що економіка США впаде у рецесію

Ключові факти

Американська економіка виходить із пандемії коронавірусу в кращому стані, ніж китайська, зазначило видання.
На користь США також свідчить ситуація на фондовому ринку: акції американських компаній цього тижня досягли рекордних максимумів, причому китайські цінні папери втратили $6 трлн.
«Це вражаючий поворот долі», – зазначив колишній глава китайського підрозділу МВФ, старший професор міжнародної торгової політики в Корнельському університеті Есвар Прасад. За його словами, економічні успіхи США на тлі проблем Китаю породжують сумніви щодо здатності КНР обігнати американську економіку.
Видання зазначає, що ніхто не очікував, що так буде. На початку минулого року багато хто вважав, що економіка США впаде у рецесію, оскільки Федеральна резервна система кілька разів підвищувала процентні ставки для боротьби з рекордною інфляцією.
З іншого боку, очікувалося стрімке відновлення Китаю, оскільки він знову повністю відкрив свою економіку для торгівлі після суворих карантинів для боротьби з поширенням Covid-19.
Натомість Китай, навпаки, бореться з кризою в нерухомості та переживає найбільшу смугу дефляції за приблизно 25 років. Експорт – колись важлива опора зростання – скоротився у 2023 році, безробіття серед молоді різко зросло, а місцеві органи влади обтяжені боргами.
Bloomberg

а що так раптом? й ніхто про це не казав :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Proofy написав:А недвига деньги приносит,


гривневые депо тоже приносят деньги )
Andrey2512
 
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