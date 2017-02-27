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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:43
Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:57
США випередили Китай у гонці за звання першої економіки світу: за 2023 рік американський ВВП зріс на 6,3% у номінальному вираженні, китайський – на 4,6%. На початку минулого року багато хто вважав, що економіка США впаде у рецесію
Ключові факти
Американська економіка виходить із пандемії коронавірусу в кращому стані, ніж китайська, зазначило видання.
На користь США також свідчить ситуація на фондовому ринку: акції американських компаній цього тижня досягли рекордних максимумів, причому китайські цінні папери втратили $6 трлн.
«Це вражаючий поворот долі», – зазначив колишній глава китайського підрозділу МВФ, старший професор міжнародної торгової політики в Корнельському університеті Есвар Прасад. За його словами, економічні успіхи США на тлі проблем Китаю породжують сумніви щодо здатності КНР обігнати американську економіку.
Видання зазначає, що ніхто не очікував, що так буде. На початку минулого року багато хто вважав, що економіка США впаде у рецесію, оскільки Федеральна резервна система кілька разів підвищувала процентні ставки для боротьби з рекордною інфляцією.
З іншого боку, очікувалося стрімке відновлення Китаю, оскільки він знову повністю відкрив свою економіку для торгівлі після суворих карантинів для боротьби з поширенням Covid-19.
Натомість Китай, навпаки, бореться з кризою в нерухомості та переживає найбільшу смугу дефляції за приблизно 25 років. Експорт – колись важлива опора зростання – скоротився у 2023 році, безробіття серед молоді різко зросло, а місцеві органи влади обтяжені боргами.
Bloomberg
Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:08
а що так раптом? й ніхто про це не казав
Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:25
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 26 січ, 2024 14:58
По финансовой помощи от ЕС - вопрос завис, как я понимаю, до 1 февраля 2024 года, когда Европейский Союз проведет специальный саммит, на котором планирует обсудить вопрос выделения Украине 50 миллиардов евро.
Пока как-то так.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:33
Официальный курс + наличка
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............26.01.2024..........29.01.2024
дата розрахунку..............25.01.2024...........26.01.2024
Євро.................................40,9161................41,0567
Долар США......................37,5825................37,7811...+0.53%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
26.01.2024.........................37,7522
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0867 (на прошлой сессии 1.0887) -0.18%
Как это часто бывает в последнее время, основное движение произошло на самом старте сессии, еще до начала активных торгов. Настоящий старт произошел при котировках выше закрытия.
Результатом этого стал справочный курс на 17 копеек выше действующего официального.
После утреннего роста достаточно долго торговали на одних уровнях, а незадолго до часу произошло еще одно повышение, но уже не столь радикальное.
Новый официальный курс прибавил к официальному 3 копейки.
Рост официального курса за сессию составил 19.86 копейки.
Рыночных продавцов сегодня тоже немного.
Вчерашний рост проистекал при вполне нормальном уровне интервенций - около 100 млн.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.31 (на прошлой сессии 103.26)
Боковик продолжается.
....................................................
НБУ опубликовал
Общий объем увеличился до 1 330 085 тыс. (с 1 033 747) из них только долларов 1 113 500 тыс.
Это третий месяц месяц подряд, когда импорт налички превышает 1 млрд. Ввоз долларов превысил 1 млрд. впервые с февраля 22.
Вывоз валюты сократился.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Європейський Союз упродовж наступних кількох днів може ухвалити рішення щодо виділення для України додатково 5 мільярдів євро з Європейського фонду миру для відповіді на нагальні потреби у забезпеченні війська.
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