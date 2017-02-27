что??.. ))
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:34
Додано: П'ят 26 січ, 2024 17:53
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ну так що, фіндопомога Україні закінчилася?
Коли буде остаточне вирішення питання про фіндопомогу у 2024 році в ЄС і у Вашингтоні?
Долари зараз купувати і не чекати? (бо потім буде пізно?)
А то на цій гілці багато про що, а про головне питання втихаря
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|