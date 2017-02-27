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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11144111451114611147
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:34

  asti написав:
  maniachello написав:Так что? Покупать? Продавать? :roll:
Покупать...))

что??.. ))
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 17:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 26 січ, 2024 18:16, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:12

  Yuri_61 написав:ну так що, фіндопомога Україні закінчилася?
Коли буде остаточне вирішення питання про фіндопомогу у 2024 році в ЄС і у Вашингтоні?
Долари зараз купувати і не чекати? (бо потім буде пізно?)
А то на цій гілці багато про що, а про головне питання втихаря :mrgreen:

Які газети ви читаєте: Зе гардіан? Нью Йорк тайм? Зе Вашінгтон пост? Що ще?

А перед банкірами знімаю свою панамку: так вміло з курсом нікомунепотрібного навколо пальця персічних обводити, це високе мистецтво, крутили курсом, як циган сонцем у 2023 році особливо після скасування фіксованого курсу

Ваш прогноз поки у прольоті
Investor_K
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