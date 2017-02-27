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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:34
asti написав: maniachello написав:
Так что
? Покупать? Продавать?
Покупать...))
что??.. ))
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 17:53
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Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 26 січ, 2024 18:16, всього редагувалось 2 разів.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:12
Yuri_61 написав:
ну так що, фіндопомога Україні закінчилася?
Коли буде остаточне вирішення питання про фіндопомогу у 2024 році в ЄС і у Вашингтоні?
Долари зараз купувати і не чекати? (бо потім буде пізно?)
А то на цій гілці багато про що, а про головне питання втихаря
Які газети ви читаєте: Зе гардіан? Нью Йорк тайм? Зе Вашінгтон пост? Що ще?
А перед банкірами знімаю свою панамку: так вміло з курсом нікомунепотрібного навколо пальця персічних обводити, це високе мистецтво, крутили курсом, як циган сонцем у 2023 році особливо після скасування фіксованого курсу
Ваш прогноз поки у прольоті
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:58
Yuri_61 написав:
ну так що, фіндопомога Україні закінчилася?
"...Money for nothin'
and chicks for free..."© ?
Які газети ви читаєте:
Нью Йорк тайм? Зе Вашінгтон пост?
кстати: а разве у них сейчас не диаметрально противоположные
оценки любого
события и явления
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flysoulfly
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:32
flysoulfly написав: Yuri_61 написав:
ну так що, фіндопомога Україні закінчилася?
"...Money for nothin'
and chicks for free..."© ?
Які газети ви читаєте:
Нью Йорк тайм? Зе Вашінгтон пост?
кстати: а разве у них сейчас не диаметрально противоположные
оценки любого
события и явления
А вы, я смотрю, сегодня в ударе!
В угаре... 🥴🥴🥴
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asti
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:42
Спікер Палати представників Джонсон назвав "мертвим" законопроєкт про кордон, що включає $60 млрд для України
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:49
Victor8 написав:
Странная ситуация с финансовой помощью Запада.
Если они называют нас "щитом Европы" - то финансовая помощь должна литься беспрерывно!!!
И это должны быть десятки миллиардов USD/EURO в месяц для Украины!!!!!
В Грецию (население 11 млн) сразу "влили" 300 млрд EURO без каких-либо проблем, когда им надо было.
Такое ощущение, что на нас (на Украине) очень экономят/жадничают, и это во время такой тяжелой войны...
Цели разньіе , мьі не входим в золотой миллиард. Не рационально что б тут проживало столько людей , для земледелия и добьічи полезньіх ископаемьіх хватит и 2- 4 млн.
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