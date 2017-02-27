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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11144111451114611147
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:34

  asti написав:
  maniachello написав:Так что? Покупать? Продавать? :roll:
Покупать...))

что??.. ))
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 17:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 26 січ, 2024 18:16, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:12

  Yuri_61 написав:ну так що, фіндопомога Україні закінчилася?
Коли буде остаточне вирішення питання про фіндопомогу у 2024 році в ЄС і у Вашингтоні?
Долари зараз купувати і не чекати? (бо потім буде пізно?)
А то на цій гілці багато про що, а про головне питання втихаря :mrgreen:

Які газети ви читаєте: Зе гардіан? Нью Йорк тайм? Зе Вашінгтон пост? Що ще?

А перед банкірами знімаю свою панамку: так вміло з курсом нікомунепотрібного навколо пальця персічних обводити, це високе мистецтво, крутили курсом, як циган сонцем у 2023 році особливо після скасування фіксованого курсу

Ваш прогноз поки у прольоті
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:58

  Yuri_61 написав:ну так що, фіндопомога Україні закінчилася?

"...Money for nothin'
and chicks for free..."© ? :mrgreen:

Які газети ви читаєте:
Нью Йорк тайм? Зе Вашінгтон пост?
кстати: а разве у них сейчас не диаметрально противоположные оценки любого события и явления :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:32

  flysoulfly написав:
  Yuri_61 написав:ну так що, фіндопомога Україні закінчилася?

"...Money for nothin'
and chicks for free..."© ? :mrgreen:

Які газети ви читаєте:
Нью Йорк тайм? Зе Вашінгтон пост?
кстати: а разве у них сейчас не диаметрально противоположные оценки любого события и явления :?

А вы, я смотрю, сегодня в ударе!
В угаре... 🥴🥴🥴
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:42

Спікер Палати представників Джонсон назвав "мертвим" законопроєкт про кордон, що включає $60 млрд для України
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:49

  Victor8 написав:Странная ситуация с финансовой помощью Запада.
Если они называют нас "щитом Европы" - то финансовая помощь должна литься беспрерывно!!!
И это должны быть десятки миллиардов USD/EURO в месяц для Украины!!!!!

В Грецию (население 11 млн) сразу "влили" 300 млрд EURO без каких-либо проблем, когда им надо было.

Такое ощущение, что на нас (на Украине) очень экономят/жадничают, и это во время такой тяжелой войны...

Цели разньіе , мьі не входим в золотой миллиард. Не рационально что б тут проживало столько людей , для земледелия и добьічи полезньіх ископаемьіх хватит и 2- 4 млн.
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