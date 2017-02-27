Yuri_61 написав:ну так що, фіндопомога Україні закінчилася? Коли буде остаточне вирішення питання про фіндопомогу у 2024 році в ЄС і у Вашингтоні? Долари зараз купувати і не чекати? (бо потім буде пізно?) А то на цій гілці багато про що, а про головне питання втихаря
Які газети ви читаєте: Зе гардіан? Нью Йорк тайм? Зе Вашінгтон пост? Що ще?
А перед банкірами знімаю свою панамку: так вміло з курсом нікомунепотрібного навколо пальця персічних обводити, це високе мистецтво, крутили курсом, як циган сонцем у 2023 році особливо після скасування фіксованого курсу
Victor8 написав:Странная ситуация с финансовой помощью Запада. Если они называют нас "щитом Европы" - то финансовая помощь должна литься беспрерывно!!! И это должны быть десятки миллиардов USD/EURO в месяц для Украины!!!!!
В Грецию (население 11 млн) сразу "влили" 300 млрд EURO без каких-либо проблем, когда им надо было.
Такое ощущение, что на нас (на Украине) очень экономят/жадничают, и это во время такой тяжелой войны...
Цели разньіе , мьі не входим в золотой миллиард. Не рационально что б тут проживало столько людей , для земледелия и добьічи полезньіх ископаемьіх хватит и 2- 4 млн.