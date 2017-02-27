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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11144111451114611147
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:34

  asti написав:
  maniachello написав:Так что? Покупать? Продавать? :roll:
Покупать...))

что??.. ))
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:58

Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 27 січ, 2024 01:35, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:42

Спікер Палати представників Джонсон назвав "мертвим" законопроєкт про кордон, що включає $60 млрд для України
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:49

  Victor8 написав:Странная ситуация с финансовой помощью Запада.
Если они называют нас "щитом Европы" - то финансовая помощь должна литься беспрерывно!!!
И это должны быть десятки миллиардов USD/EURO в месяц для Украины!!!!!

В Грецию (население 11 млн) сразу "влили" 300 млрд EURO без каких-либо проблем, когда им надо было.

Такое ощущение, что на нас (на Украине) очень экономят/жадничают, и это во время такой тяжелой войны...

Цели разньіе , мьі не входим в золотой миллиард. Не рационально что б тут проживало столько людей , для земледелия и добьічи полезньіх ископаемьіх хватит и 2- 4 млн.
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 00:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зображення

На я уже хз какую валюту покупать, везде какая-то срака происходит.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 00:25

  Andrey2512 написав:Зображення

Буря в наперстке на пару дней.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 00:45

  yama написав:
  Victor8 написав:Странная ситуация с финансовой помощью Запада.
Если они называют нас "щитом Европы" - то финансовая помощь должна литься беспрерывно!!!
И это должны быть десятки миллиардов USD/EURO в месяц для Украины!!!!!

В Грецию (население 11 млн) сразу "влили" 300 млрд EURO без каких-либо проблем, когда им надо было.

Такое ощущение, что на нас (на Украине) очень экономят/жадничают, и это во время такой тяжелой войны...

Цели разньіе , мьі не входим в золотой миллиард. Не рационально что б тут проживало столько людей , для земледелия и добьічи полезньіх ископаемьіх хватит и 2- 4 млн.

Так территории не будет, и людей не будет такими темпами.
Украина важна для Запада. Не критично, но важна.
Другое дело, что х..Ло грамотно воюет. Йемен, Израиль тот же.
Ряд ударов чужими руками, фактически экономическая война. Расчет на то, что демократии чувствительны к перевыборам, настроениям электората, а последний, в свою очередь, чувствителен к падению уровня жизни..
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 01:44

flysoulfly
 
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