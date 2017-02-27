Victor8 написав:Странная ситуация с финансовой помощью Запада. Если они называют нас "щитом Европы" - то финансовая помощь должна литься беспрерывно!!! И это должны быть десятки миллиардов USD/EURO в месяц для Украины!!!!!
В Грецию (население 11 млн) сразу "влили" 300 млрд EURO без каких-либо проблем, когда им надо было.
Такое ощущение, что на нас (на Украине) очень экономят/жадничают, и это во время такой тяжелой войны...
Цели разньіе , мьі не входим в золотой миллиард. Не рационально что б тут проживало столько людей , для земледелия и добьічи полезньіх ископаемьіх хватит и 2- 4 млн.
Victor8 написав:Странная ситуация с финансовой помощью Запада. Если они называют нас "щитом Европы" - то финансовая помощь должна литься беспрерывно!!! И это должны быть десятки миллиардов USD/EURO в месяц для Украины!!!!!
В Грецию (население 11 млн) сразу "влили" 300 млрд EURO без каких-либо проблем, когда им надо было.
Такое ощущение, что на нас (на Украине) очень экономят/жадничают, и это во время такой тяжелой войны...
Цели разньіе , мьі не входим в золотой миллиард. Не рационально что б тут проживало столько людей , для земледелия и добьічи полезньіх ископаемьіх хватит и 2- 4 млн.
Так территории не будет, и людей не будет такими темпами. Украина важна для Запада. Не критично, но важна. Другое дело, что х..Ло грамотно воюет. Йемен, Израиль тот же. Ряд ударов чужими руками, фактически экономическая война. Расчет на то, что демократии чувствительны к перевыборам, настроениям электората, а последний, в свою очередь, чувствителен к падению уровня жизни..