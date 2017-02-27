Додано: Пон 29 січ, 2024 18:50

feecold написав: И почему Украина с промышленной стала аграрной? Не от большого ума таких ёшкономистов которые теперь объясняют последствиями - причины. И почему Украина с промышленной стала аграрной? Не от большого ума таких ёшкономистов которые теперь объясняют последствиями - причины.

Это уже наших выбираемых правителей (и их избирателей, разумеется) стоит спросить почему старые предприятия распродали на металлолом (утверждали, что обновлению не подлежали, проверить не могу), а новой промышленности построили не шибко. Хотя слышал, что в области лёгкой и пищеперерабатывающей промышленности подвижки были.То, что страна становится аграрной и развивается в этом направлении в секрете не держали. Наоборот, громко кричали, как она полмира кормит. Более того, даже в 1991м году в агитке, как мы много "отдаём" в Россию были не телевизоры и ракеты, а яйца с пшеницей. В общем-то не вижу в этом ничего плохого - кому-то в мире нужно и еду производить и товар это вечно актуальный, в отличие от айфонов. Если по климату такая производственная ниша подходит, почему бы и нет? Главное, как в любом производстве, обеспечить хорошую производительность труда, то бишь высокую добавленную стоимость в расчёте на одного работника.