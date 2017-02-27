Щось ви довго думаєте...
Доляр потрібно було ще 11 вересня 2001 року продати!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 січ, 2024 18:29
Додано: Пон 29 січ, 2024 18:34
И почему Украина с промышленной стала аграрной? Не от большого ума таких ёшкономистов которые теперь объясняют последствиями - причины.
Додано: Пон 29 січ, 2024 18:50
Это уже наших выбираемых правителей (и их избирателей, разумеется) стоит спросить почему старые предприятия распродали на металлолом (утверждали, что обновлению не подлежали, проверить не могу), а новой промышленности построили не шибко. Хотя слышал, что в области лёгкой и пищеперерабатывающей промышленности подвижки были.
То, что страна становится аграрной и развивается в этом направлении в секрете не держали. Наоборот, громко кричали, как она полмира кормит. Более того, даже в 1991м году в агитке, как мы много "отдаём" в Россию были не телевизоры и ракеты, а яйца с пшеницей. В общем-то не вижу в этом ничего плохого - кому-то в мире нужно и еду производить и товар это вечно актуальный, в отличие от айфонов. Если по климату такая производственная ниша подходит, почему бы и нет? Главное, как в любом производстве, обеспечить хорошую производительность труда, то бишь высокую добавленную стоимость в расчёте на одного работника.
Додано: Пон 29 січ, 2024 19:16
Дядьку, ти дурачьок?) Так, десь 67, але не рублів а у перерахунку в гривню, так у москві 155-160р у середньому
Востаннє редагувалось zerocool в Пон 29 січ, 2024 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 29 січ, 2024 19:20
Мені здається ваш тікток більше говорить про вас, у мене нічого такого не проскакує, навіть у пошуку хрін знайдеш.
Додано: Пон 29 січ, 2024 20:51
Именно в секрете не держали. Сначала задекларировали цель - с/х страна, накормим пол мира, а все необходимое на выходе собственных промышленных предприятий мы закупим, и заводы пошли на металлолом (минус занятость в промышленном секторе), отсутствие ВПК здесь опустим, но посчитаем куда оно делось в уме, дальше удорожание энергоресурсов и отсутствие удобрений и топлива дало новую отмашку в планах абсурда, сельское хозяйство становится не выгодным, так не вопрос - у нас есть отличный фактор отсутствия промышленности - закупим и все продовольствие. Возникает вопрос - на что закупим, где взять средства, так не вопрос - будем занимать по миру. -Три стол(п)ба существующей экономики.
Такое впечатление, что время после 1991 года остановилось.
Додано: Пон 29 січ, 2024 21:12
Вы так сильно уповаете на промышленность, которая всю жизнь была энергоемкой, которая стала неконкурентоспособной и невыгодной в следствии нарушения торговых связей и поставок, устаревания технологий и основных фондов, что начали сунуть нос в с/х, в котором не в зуб ногой.
Пусть бросит в меня камень, человек работающий на земле, который по итогу 4 лет не взял с нее 100%
Додано: Пон 29 січ, 2024 22:58
Я не уповаю - экономика должна иметь если не самодостаточность, то сбалансированность.
Изначально, что важно, вопрос стоял о обеспечении собственной с/х продукцией на внутреннем рынке, а не о получении сверхприбылей.
Обеспечение собственного потребителя качественным продовольствием по ценам ниже мировых это стратегическая линия каждого адекватного государства. Сейчас же наметился перекос получения сверхприбылей за счет внутреннего рынка, это достаточно тонкий момент влияния на многие факторы социально-экономического и военного развития любой страны.
Касательно желаемых сверхприбылей, мне не нужна помощь зала, с уверенностью могу сказать, сколько было оставлено сои, подсолнечника, прочих культур в 22-23 годах как есть, в регионах не связанных с активными боевыми действиями.
Нарушения торговых связей и поставок свойственно и для с/х.
Последнее. Обоснование своей позиции личностной аргументация в стиле "сам дурак" - мне не интересна, и сама себе указывает на определенные моменты подобного аргументирования. Но психологический аспект уверенности аргументации это уже не тема обсуждения.
Додано: Вів 30 січ, 2024 00:27
Це все одно що аргументувати тим що долар у 1996 році був по 1,76 і ніхто не забороняв його купувати тоді, щоб уникнути втрат на курсі зараз. Ось тепер справді все.
Додано: Вів 30 січ, 2024 00:39
Все дуже просто кожному селянину потрібно чіткі дотації за кожну голову скота за кожен гектар посівів потрібні дотації всюди сільське господарство є збитковим у всіх країнах завжди сільське господарство збиткове і прибуток отримує тільки за рахунок супутніх послуг як то екскурсії та різні хитрі штуки а продаючи молоко або сир ви завжди будете в мінусі тому в Європі держава і оплачує кожному селянину дотації саме тому польський твердий сир смачніше і дешевше за український і продається в Україні краще ніж український твердий сир
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