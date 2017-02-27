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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11154111551115611157>
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 18:29

  Yuri_61 написав:Хто знає, штат Техас від"єнується від США?
Тік Ток аж лопається від відосиків, знятих за парєбріком, в яких смакується тема розпаду США і краху долара.
В зв"язку з вказаним, вже пора продавати долари?
Щось ви довго думаєте...
Доляр потрібно було ще 11 вересня 2001 року продати! :)
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 18:34

  moveton написав:Ну а теперь самое главное. Промышленная страна может позволить себе роскошь дотировать СХ. Где на его дотации предполагается брать деньги в стране аграрной, в которой предполагается, что наоборот, СХ прибыльно и само дотирует кого-то?

И почему Украина с промышленной стала аграрной? Не от большого ума таких ёшкономистов которые теперь объясняют последствиями - причины.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 18:50

  feecold написав:И почему Украина с промышленной стала аграрной? Не от большого ума таких ёшкономистов которые теперь объясняют последствиями - причины.

Это уже наших выбираемых правителей (и их избирателей, разумеется) стоит спросить почему старые предприятия распродали на металлолом (утверждали, что обновлению не подлежали, проверить не могу), а новой промышленности построили не шибко. Хотя слышал, что в области лёгкой и пищеперерабатывающей промышленности подвижки были.

То, что страна становится аграрной и развивается в этом направлении в секрете не держали. Наоборот, громко кричали, как она полмира кормит. Более того, даже в 1991м году в агитке, как мы много "отдаём" в Россию были не телевизоры и ракеты, а яйца с пшеницей. В общем-то не вижу в этом ничего плохого - кому-то в мире нужно и еду производить и товар это вечно актуальный, в отличие от айфонов. Если по климату такая производственная ниша подходит, почему бы и нет? Главное, как в любом производстве, обеспечить хорошую производительность труда, то бишь высокую добавленную стоимость в расчёте на одного работника.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 19:16

  Олежан написав:
  Denik написав:
  Василь-Рівне написав:Купував вчора банани по 62 грн і щось всі мовчать :shock: А де плач Ярославни, що банани вже по 62 грн? Де обговорення курса банана на 10-х сторінках? Га? :mrgreen:

Це не з бананами криза, а справжня доларова інфляція.

ця долорова інфляція тільки в україні
на кацапії банани по 67 рублів

Дядьку, ти дурачьок?) Так, десь 67, але не рублів а у перерахунку в гривню, так у москві 155-160р у середньому

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Востаннє редагувалось zerocool в Пон 29 січ, 2024 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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  Yuri_61 написав:заголовки видосиков в ТИК тОКе, склепаные сукаскабеевой : "бунт 25 штатов!", "до открітого военного противостояния в США осталось немного!", Губернатор Техаса о возможности войны в США" и то. и т.д.

Мені здається ваш тікток більше говорить про вас, у мене нічого такого не проскакує, навіть у пошуку хрін знайдеш. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 20:51

  moveton написав:
  feecold написав:И почему Украина с промышленной стала аграрной? Не от большого ума таких ёшкономистов которые теперь объясняют последствиями - причины.

Это уже наших выбираемых правителей (и их избирателей, разумеется) стоит спросить почему старые предприятия распродали на металлолом (утверждали, что обновлению не подлежали, проверить не могу), а новой промышленности построили не шибко. Хотя слышал, что в области лёгкой и пищеперерабатывающей промышленности подвижки были.
То, что страна становится аграрной и развивается в этом направлении в секрете не держали.

Именно в секрете не держали. Сначала задекларировали цель - с/х страна, накормим пол мира, а все необходимое на выходе собственных промышленных предприятий мы закупим, и заводы пошли на металлолом (минус занятость в промышленном секторе), отсутствие ВПК здесь опустим, но посчитаем куда оно делось в уме, дальше удорожание энергоресурсов и отсутствие удобрений и топлива дало новую отмашку в планах абсурда, сельское хозяйство становится не выгодным, так не вопрос - у нас есть отличный фактор отсутствия промышленности - закупим и все продовольствие. Возникает вопрос - на что закупим, где взять средства, так не вопрос - будем занимать по миру. -Три стол(п)ба существующей экономики.
  moveton написав: Более того, даже в 1991м году в агитке, как мы много "отдаём" в Россию были не телевизоры и ракеты, а яйца с пшеницей.

Такое впечатление, что время после 1991 года остановилось.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 21:12

  feecold написав: удорожание энергоресурсов и отсутствие удобрений и топлива дало новую отмашку в планах абсурда, сельское хозяйство становится не выгодным.

Вы так сильно уповаете на промышленность, которая всю жизнь была энергоемкой, которая стала неконкурентоспособной и невыгодной в следствии нарушения торговых связей и поставок, устаревания технологий и основных фондов, что начали сунуть нос в с/х, в котором не в зуб ногой.
Пусть бросит в меня камень, человек работающий на земле, который по итогу 4 лет не взял с нее 100%
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 22:58

  Игорь написав:Вы так сильно уповаете на промышленность, которая всю жизнь была энергоемкой, которая стала неконкурентоспособной и невыгодной в следствии нарушения торговых связей и поставок, устаревания технологий и основных фондов, что начали сунуть нос в с/х, в котором не в зуб ногой.
Пусть бросит в меня камень, человек работающий на земле, который по итогу 4 лет не взял с нее 100%

Я не уповаю - экономика должна иметь если не самодостаточность, то сбалансированность.
Изначально, что важно, вопрос стоял о обеспечении собственной с/х продукцией на внутреннем рынке, а не о получении сверхприбылей.
Обеспечение собственного потребителя качественным продовольствием по ценам ниже мировых это стратегическая линия каждого адекватного государства. Сейчас же наметился перекос получения сверхприбылей за счет внутреннего рынка, это достаточно тонкий момент влияния на многие факторы социально-экономического и военного развития любой страны.
Касательно желаемых сверхприбылей, мне не нужна помощь зала, с уверенностью могу сказать, сколько было оставлено сои, подсолнечника, прочих культур в 22-23 годах как есть, в регионах не связанных с активными боевыми действиями.
Нарушения торговых связей и поставок свойственно и для с/х.
Последнее. Обоснование своей позиции личностной аргументация в стиле "сам дурак" - мне не интересна, и сама себе указывает на определенные моменты подобного аргументирования. Но психологический аспект уверенности аргументации это уже не тема обсуждения.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 00:27

  Realist написав:ПС: І щоб два рази не вставати. Картопля нового врожаю на початку осені було по 8-10 грн. за кг. Хтось комусь забороняв її купувати? У мене все.

Це все одно що аргументувати тим що долар у 1996 році був по 1,76 і ніхто не забороняв його купувати тоді, щоб уникнути втрат на курсі зараз. Ось тепер справді все.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 00:39

  Realist написав:
  feecold написав:
  Василь-Рівне написав:Купував вчора банани по 62 грн і щось всі мовчать :shock: А де плач Ярославни, що банани вже по 62 грн? Де обговорення курса банана на 10-х сторінках? Га? :mrgreen:

Краще про картоплю, яка по 25-32 грн. вже й надалі додає щотижня. А навесні! минулого року була по 5–7 грн. Ось це ганьба.
Про банани можна вже мовчати в ганчірочку.
Цибуля приправа, пару грамів - 25, часник 20, кмин - 30, про мікси приправ із зелені говорити вже не доводиться - жодного компонента з України - немає в них, ціни сашквар. Усі з Туреччини, Єгипту, навіть ОАЄ.
Що видаляєте?
Про банани писати можна? Чи правда очі коле, бісить своя неспроможність в елементарному, нагодувати своїх співгромадян?
За таке сприяння подвійна ганьба.

Перепрошую за офтоп. Зачепило.

Ось він СОВОК. Ось він, рідненький.
Всі вам винні. Всі повинні купувати продукти по мінімальних цінах, а фермерів потрібно взагалі рабами зробити, щоб у нас всіх на столі були найкращі продукти по мінімальних цінах.
Дивно як то ще не запропонували обмежити ціни? Це ж дієвиє метод? :-)

Насправді - сумно від всього цього нерозуміння елементарних економічних процесів і від того, що куди не глянь, всюди зустрічаєш ось цих совкодрочерів яким всі навколо винні.

ПС: І щоб два рази не вставати. Картопля нового врожаю на початку осені було по 8-10 грн. за кг. Хтось комусь забороняв її купувати? У мене все.

Все дуже просто кожному селянину потрібно чіткі дотації за кожну голову скота за кожен гектар посівів потрібні дотації всюди сільське господарство є збитковим у всіх країнах завжди сільське господарство збиткове і прибуток отримує тільки за рахунок супутніх послуг як то екскурсії та різні хитрі штуки а продаючи молоко або сир ви завжди будете в мінусі тому в Європі держава і оплачує кожному селянину дотації саме тому польський твердий сир смачніше і дешевше за український і продається в Україні краще ніж український твердий сир
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