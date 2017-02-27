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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11154111551115611157
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 00:53

  feecold написав:
  Realist написав:ПС: І щоб два рази не вставати. Картопля нового врожаю на початку осені було по 8-10 грн. за кг. Хтось комусь забороняв її купувати? У мене все.

Це все одно що аргументувати тим що долар у 1996 році був по 1,76 і ніхто не забороняв його купувати тоді, щоб уникнути втрат на курсі зараз. Ось тепер справді все.
додамо трошки нічного офтопу
А тепер про картоплю в ті часи коли я ще їв картоплю як самий не корисний продукт і самий бестолковий продукт ,вибачте за москалізм, моя сім'я купувала її одразу після врожаю кількасот кілограм на всю зиму з доставкою під під'їзд від селян які їздять по моєму мікрорайону кожної осені і продають оптом овочі навіть на базар не треба їхати. Єдина користь від картоплі може бути, точніше навіть не користь а можливість хоч трошки зменшити шкоду від картоплі полягає в тому щоб залишити вже готову картоплю на 10-12 годин в холодильнику і їсти тільки після цього. Не втомлюсь повторювати що мій викладач біохімії називав картоплю їжею для рабів. Згадаємо про англосаксів і їх вівсянку. Додам що для слов'ян спокон вічно картопля не була їжею а була завезена як декоративна квітка і не є типовою традиційною їжею для слов'ян
А тепер ще трошки зради на сон грядущий, у світовому розподілі праці Україна вважається аграрною країною І власне для того щоб ми такою країною і залишалися відбувається ця війна. Точніше ця війна відбувається за те щоб стати не аграрною країною і за те щоб ми могли змінити своє місце у світовому розподілі праці а також за право увійти в золотий мільярд точніше навіть скажімо скажімо так за право увійти в золотий мільярд тим хто залишиться :roll:
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