Додано: Пон 29 січ, 2024 13:56

На прошедшей неделе был небольшой плановый возврат долгосрочного рефинанса в суммемлрд. грн.Привлечение 3-месячных депосертификатов составиломлрд. грн. (неделей ранее погашение 20.167 млрд. грн.).Погашения на этой неделе не было. Суммарно за двухнедельный период есть очень небольшое изъятие гривны из оборота.В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборотамлрд. грн. (неделей ранее 20.068 млрд. грн.)Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составиломлрд. грн, (неделей ранее 3.101 млрд. грн)Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составиламлрд. грн. (неделей ранее 625.652 млрд. грн.)Вернулись на уровень недельной давности. С учетом пульсирующего характера влияния сертификатов, результат можно считать нейтральным.Расходы казначейства превысили доходы намлрд. грн. (неделей ранее 10.775 млрд. грн.)Показатель близок к среднему.За неделю было инкассировано 1.791 млрд. грн. (неделей ранее 1.217 млрд. грн.)Переток наличных в банки несколько ускорился, но в целом, обстановка в этом сегменте очень спокойная.Результаты интервенций НБУ за неделю:Купил – 0,52;Продал – 421,30.Это минимальный результат с ноября прошлого года. Объем хочется назвать летним.Неделя выглядит очень спокойной и деловой. Когда мне нечего написать в выводах - это повод для оптимизма