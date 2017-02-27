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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11150111511115211153>
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 13:56

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе был небольшой плановый возврат долгосрочного рефинанса в сумме 0.05 млрд. грн.

Привлечение 3-месячных депосертификатов составило 22.757 млрд. грн. (неделей ранее погашение 20.167 млрд. грн.).
Погашения на этой неделе не было. Суммарно за двухнедельный период есть очень небольшое изъятие гривны из оборота.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 15.81 млрд. грн. (неделей ранее 20.068 млрд. грн.)

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 38.617 млрд. грн, (неделей ранее 3.101 млрд. грн)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1631.627 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 611458 млрд. грн. (неделей ранее 625.652 млрд. грн.)
Вернулись на уровень недельной давности. С учетом пульсирующего характера влияния сертификатов, результат можно считать нейтральным.

Расходы казначейства превысили доходы на 21.509 млрд. грн. (неделей ранее 10.775 млрд. грн.)
Показатель близок к среднему.

За неделю было инкассировано 1.791 млрд. грн. (неделей ранее 1.217 млрд. грн.)
Переток наличных в банки несколько ускорился, но в целом, обстановка в этом сегменте очень спокойная.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0,52;
Продал – 421,30.
Это минимальный результат с ноября прошлого года. Объем хочется назвать летним.

Неделя выглядит очень спокойной и деловой. Когда мне нечего написать в выводах - это повод для оптимизма :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 15:36

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................29.01.2024..........30.01.2024
дата розрахунку.................26.01.2024...........29.01.2024
Євро....................................41,0567................41,0042
Долар США.........................37,7811................37,8862...+0.28%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.01.2024........................37,8738

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0823 (на прошлой сессии 1.0867) -0.40%

Открылась сессия ростом котировок, который с переходом к активной части торгов сменился незначительными колебаниями.
Справочный курс прибавил к действующему официальному чуть более 9 копеек.
Официальный курс добавил еще чуть больше копейки.
Рост официального курса за сессию составил 10.51 копейки.
К евро, который традиционно продемонстрировал более сильную динамику, гривна укрепилась.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.64 (на прошлой сессии 103.31)
В пятницу днем наметился умеренный рост, который продолжается до сих пор.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 18:28

По курсу $ – боковик.

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
feecold
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 18:29

  Yuri_61 написав:Хто знає, штат Техас від"єнується від США?
Тік Ток аж лопається від відосиків, знятих за парєбріком, в яких смакується тема розпаду США і краху долара.
В зв"язку з вказаним, вже пора продавати долари?
Щось ви довго думаєте...
Доляр потрібно було ще 11 вересня 2001 року продати! :)
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 19:20

  Yuri_61 написав:заголовки видосиков в ТИК тОКе, склепаные сукаскабеевой : "бунт 25 штатов!", "до открітого военного противостояния в США осталось немного!", Губернатор Техаса о возможности войны в США" и то. и т.д.

Мені здається ваш тікток більше говорить про вас, у мене нічого такого не проскакує, навіть у пошуку хрін знайдеш. :mrgreen:
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 12:20

Середньорічна зважена 2024


Вітаюсь совсіма!


Зображення
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0254
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0234
Повні оберти МБ за тиждень - 857,8506
Середні оберти за тиждень - 171,5701
Середні оберти за рік - 187,2658
СередньоТижневеЗважене - 37,5131


Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена в кінці тижня підрорсла. Середньотижнева була найменьшою цього року.
Середні оберти за тиждень як і середньорічні впали. Хоча середньотижневі і лишилися меньшиими ніж середньорічні оберти. НБУ не поспішав витрачати валюту!


Зображення
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0578
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0141
Повні оберти МБ за тиждень - 818,8871
Середні оберти за тиждень - 163,7774
Середні оберти за рік - 192,4977
СередньоТижневеЗважене - 37,8457


Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена в кінці тижня впала втретє поспіль. Середні оберти за тиждень впали. Вони меньші ніж середньорічні оберти. НБУ меньше витрачав на інтервенції при тому що курс йшов донизу!


Зображення

Поточний тиждень ще раз змінив режим. На початку тижня курс ріс. Вернулися до режиму перших трьох тижнів цього року. Середньотижнева зважена лишилася нижче річної зваженої. Та курс НБУ перевищив середньорічну вже вчора! Здається, кінець тижня призведе до потреби в гривні.

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 12:29

s0v7a

статистика-це гарно, не бачу порад: купувати/продавати/чекати (долар)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 14:42

Если США втянутся в более менее локальную войну на Ближнем Востоке, что будет с курсом USD по отношению к другим мировым валютам?

У кого какие мысли по этому поводу?
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 14:59

Гарні новини для грн: курс на МБ звалився до 37,7 і падіння триває
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 15:17

  Visky написав:Гарні новини для грн: курс на МБ звалився до 37,7 і падіння триває

15:00 37.81 / 37.86
Ліки дорожчають їм зміцнення не завада.
feecold
 
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