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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 січ, 2024 15:40
feecoldНе постіть тухлий курс з "мінфіну", там затримка в 2 год.
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Додано: Вів 30 січ, 2024 17:08
Victor8 написав:
Если США втянутся в более менее локальную войну на Ближнем Востоке, что будет с курсом USD по отношению к другим мировым валютам?
Придётся срочно сливать доллары и покупать евро!
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Andrey2512
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Додано: Вів 30 січ, 2024 17:11
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 30 січня 2024 року, до державного бюджету
залучено 1 563 268 635,94 грн.
Из них:
- UA4000229470 - до 20.11.2024 - 294 дн - 16,80% - 471 219 665,64 грн;
- UA4000229264 - до 15.10.2025 - 623 дн - 17,60% - 925 326 116,86 грн;
- UA4000229116 - до 24.02.2027 - 1120 дн - 18,50% - 166 722 853,44 грн.
Объем минимальный уже даже и не вспомню, с какого времени.
Размещение получилось не только скромным по объему, но и весьма скучным. Была только гривна, причем все те же, давно всем надоевшие, выпуски. Почти все заявки были сделаны с доходностью на уровне прошлой недели, только парочка ниже. Все они были удовлетворены. Не было даже традиционных хулиганских ставок с минимальным объемом и завышенной доходностью. Доходности, естественно, не изменились.
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Додано: Вів 30 січ, 2024 17:33
Andrey2512 написав: Victor8 написав:
Если США втянутся в более менее локальную войну на Ближнем Востоке, что будет с курсом USD по отношению к другим мировым валютам?
Придётся срочно сливать доллары и покупать евро!
Почему? Подоражают энергоносители, и это долбанет по Европе куда сильнее, чем по США. А сам факт участия США в войнах на БВ до сих пор как-то не особо влиял на доллар.
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Додано: Вів 30 січ, 2024 19:15
Victor8 написав:
Если США втянутся в более менее локальную войну на Ближнем Востоке, что будет с курсом USD по отношению к другим мировым валютам?
У кого какие мысли по этому поводу?
нічого, це не впливає (ціна на нафту-так)
у США майже не має витрат при такому локальному конфлікті (це як прибити комара, якщо на шпалерах, то треба швидко замити пляму)
якщо Хуситам вдасться замінувати Червоне море і перекрити торгівлю-тоді так,
але це фантастика
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Додано: Вів 30 січ, 2024 23:10
Що думаєте, як вплине на курс долара події в Техасі?
Я, повторюсь, згадую добре, як ні банки, ні обмінки не хотіли приймати долари навіть по дуже зниженому курсу відразу після подій 11 вересня 2001 року.
А могли б добряче збагатитися.
Ось і зараз, якщо в Техасі стане гаряче, почнуться бойові зіткнення федеральних військ та військ штатів, що бунтують (Техас не один такий), ситуація з доларом повториться.
Імхо, тоді курс долара стане десь 20 грн.
(Раджу скористатися моментом та купити на всю гривню долари).
Як один мудрий чоловік сказав: якщо з США щось станеться, то курс долара - буде на останньому місці, що вас турбуватиме в цьому випадку. Я з ним погоджуся, бо рухне тоді весь Світ. Китай і обсосія першими загримлять у прірву.
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Yuri_61
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Додано: Вів 30 січ, 2024 23:17
Yuri_61 написав:
Що думаєте, як вплине на курс долара події в Техасі?
Я, повторюсь, згадую добре, як ні банки, ні обмінки не хотіли приймати долари навіть по дуже зниженому курсу відразу після подій 11 вересня 2001 року.
А могли б добряче збагатитися.
Ось і зараз, якщо в Техасі стане гаряче, почнуться бойові зіткнення федеральних військ та військ штатів, що бунтують (Техас не один такий), ситуація з доларом повториться.
Імхо, тоді курс долара стане десь 20 грн.
(Раджу скористатися моментом та купити на всю гривню долари).
Як один мудрий чоловік сказав: якщо з США щось станеться, то курс долапра - буде на останньому місці, що вас турбуватиме в цьому випадку. Я з ним погоджуся, бо рухне тоді весь Світ. Китай і обсосія першими загримлять у прірву.
Треба закусювати.
Немає бойових дій в штатах.
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Додано: Вів 30 січ, 2024 23:19
Yuri_61 написав:
Що думаєте, як вплине на курс долара події в Техасі?
Я, повторюсь, згадую добре, як ні банки, ні обмінки не хотіли приймати долари навіть по дуже зниженому курсу відразу після подій 11 вересня 2001 року.
А могли б добряче збагатитися.
Ось і зараз, якщо в Техасі стане гаряче, почнуться бойові зіткнення федеральних військ та військ штатів, що бунтують (Техас не один такий), ситуація з доларом повториться.
Імхо, тоді курс долара стане десь 20 грн.
(Раджу скористатися моментом та купити на всю гривню долари).
Як один мудрий чоловік сказав: якщо з США щось станеться, то курс долара - буде на останньому місці, що вас турбуватиме в цьому випадку. Я з ним погоджуся, бо рухне тоді весь Світ. Китай і обсосія першими загримлять у прірву.
Нiчого такого там не буде, досить вже маячню нести.
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Додано: Вів 30 січ, 2024 23:19
prodigy написав:s0v7a
статистика-це гарно, не бачу порад: купувати/продавати/чекати (долар)
раджу почекати подій у Техасі та на піку Амаргедону закупитися дешевим доляром па20 на всю гривню і євро.
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Yuri_61
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Додано: Вів 30 січ, 2024 23:24
Yuri_61 написав: prodigy написав:s0v7a
статистика-це гарно, не бачу порад: купувати/продавати/чекати (долар)
раджу почекати подій у Техасі та на піку Амаргедону закупитися дешевим доляром па20 на всю гривню і євро.
Вы из руських источников про Техас инфу черпаете ? Спросите у техасцев, что у них происходит. Они вам ответят - на ничего особенного, просто прикрыли дыры на кордоне.
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