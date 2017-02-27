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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11150111511115211153
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 15:40

feecoldНе постіть тухлий курс з "мінфіну", там затримка в 2 год.
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 17:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:Если США втянутся в более менее локальную войну на Ближнем Востоке, что будет с курсом USD по отношению к другим мировым валютам?


Придётся срочно сливать доллары и покупать евро!
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 17:11

Облигации

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 30 січня 2024 року, до державного бюджету
залучено 1 563 268 635,94 грн.
Из них:
- UA4000229470 - до 20.11.2024 - 294 дн - 16,80% - 471 219 665,64 грн;
- UA4000229264 - до 15.10.2025 - 623 дн - 17,60% - 925 326 116,86 грн;
- UA4000229116 - до 24.02.2027 - 1120 дн - 18,50% - 166 722 853,44 грн.
Объем минимальный уже даже и не вспомню, с какого времени.
Размещение получилось не только скромным по объему, но и весьма скучным. Была только гривна, причем все те же, давно всем надоевшие, выпуски. Почти все заявки были сделаны с доходностью на уровне прошлой недели, только парочка ниже. Все они были удовлетворены. Не было даже традиционных хулиганских ставок с минимальным объемом и завышенной доходностью. Доходности, естественно, не изменились.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 17:33

  Andrey2512 написав:
  Victor8 написав:Если США втянутся в более менее локальную войну на Ближнем Востоке, что будет с курсом USD по отношению к другим мировым валютам?


Придётся срочно сливать доллары и покупать евро!

Почему? Подоражают энергоносители, и это долбанет по Европе куда сильнее, чем по США. А сам факт участия США в войнах на БВ до сих пор как-то не особо влиял на доллар.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 19:15

  Victor8 написав:Если США втянутся в более менее локальную войну на Ближнем Востоке, что будет с курсом USD по отношению к другим мировым валютам?

У кого какие мысли по этому поводу?



нічого, це не впливає (ціна на нафту-так)
у США майже не має витрат при такому локальному конфлікті (це як прибити комара, якщо на шпалерах, то треба швидко замити пляму)

якщо Хуситам вдасться замінувати Червоне море і перекрити торгівлю-тоді так,
але це фантастика
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Що думаєте, як вплине на курс долара події в Техасі?
Я, повторюсь, згадую добре, як ні банки, ні обмінки не хотіли приймати долари навіть по дуже зниженому курсу відразу після подій 11 вересня 2001 року.
А могли б добряче збагатитися.
Ось і зараз, якщо в Техасі стане гаряче, почнуться бойові зіткнення федеральних військ та військ штатів, що бунтують (Техас не один такий), ситуація з доларом повториться.
Імхо, тоді курс долара стане десь 20 грн.
(Раджу скористатися моментом та купити на всю гривню долари).
Як один мудрий чоловік сказав: якщо з США щось станеться, то курс долара - буде на останньому місці, що вас турбуватиме в цьому випадку. Я з ним погоджуся, бо рухне тоді весь Світ. Китай і обсосія першими загримлять у прірву.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:17

  Yuri_61 написав:Що думаєте, як вплине на курс долара події в Техасі?
Я, повторюсь, згадую добре, як ні банки, ні обмінки не хотіли приймати долари навіть по дуже зниженому курсу відразу після подій 11 вересня 2001 року.
А могли б добряче збагатитися.
Ось і зараз, якщо в Техасі стане гаряче, почнуться бойові зіткнення федеральних військ та військ штатів, що бунтують (Техас не один такий), ситуація з доларом повториться.
Імхо, тоді курс долара стане десь 20 грн.
(Раджу скористатися моментом та купити на всю гривню долари).
Як один мудрий чоловік сказав: якщо з США щось станеться, то курс долапра - буде на останньому місці, що вас турбуватиме в цьому випадку. Я з ним погоджуся, бо рухне тоді весь Світ. Китай і обсосія першими загримлять у прірву.


Треба закусювати.
Немає бойових дій в штатах.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:19

  Yuri_61 написав:Що думаєте, як вплине на курс долара події в Техасі?
Я, повторюсь, згадую добре, як ні банки, ні обмінки не хотіли приймати долари навіть по дуже зниженому курсу відразу після подій 11 вересня 2001 року.
А могли б добряче збагатитися.
Ось і зараз, якщо в Техасі стане гаряче, почнуться бойові зіткнення федеральних військ та військ штатів, що бунтують (Техас не один такий), ситуація з доларом повториться.
Імхо, тоді курс долара стане десь 20 грн.
(Раджу скористатися моментом та купити на всю гривню долари).
Як один мудрий чоловік сказав: якщо з США щось станеться, то курс долара - буде на останньому місці, що вас турбуватиме в цьому випадку. Я з ним погоджуся, бо рухне тоді весь Світ. Китай і обсосія першими загримлять у прірву.

Нiчого такого там не буде, досить вже маячню нести.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:19

  prodigy написав:s0v7a

статистика-це гарно, не бачу порад: купувати/продавати/чекати (долар)

раджу почекати подій у Техасі та на піку Амаргедону закупитися дешевим доляром па20 на всю гривню і євро.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:24

  Yuri_61 написав:
  prodigy написав:s0v7a

статистика-це гарно, не бачу порад: купувати/продавати/чекати (долар)

раджу почекати подій у Техасі та на піку Амаргедону закупитися дешевим доляром па20 на всю гривню і євро.

Вы из руських источников про Техас инфу черпаете ? Спросите у техасцев, что у них происходит. Они вам ответят - на ничего особенного, просто прикрыли дыры на кордоне.
Rack
 
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