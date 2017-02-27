unreal
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 січ, 2024 14:22
Додано: Сер 31 січ, 2024 14:37
Додано: Сер 31 січ, 2024 14:51
та звичана,
мінус біля 0.3 грн за 2 дня
Внєзапно. А я ж кажу: багато було очікувань що вчорашня нова редакція новий панік бай зробить.
Додано: Сер 31 січ, 2024 15:41
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................31.01.2024............01.02.2024
дата розрахунку.................30.01.2024.............31.01.2024
Євро....................................41,0845..................40,7067
Долар США.........................37,8746..................37,5627...-0.82%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
31.01.2024......................37,5828
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0837 (на прошлой сессии 1.0848) -0.1%
Видимая сегодня впечатляющая динамика отражает процессы двух дней. Вчера сессия закрылась много ниже официального курса. Стартовав сегодня с того же уровня, снова пошли вниз. С полей доносились вести об устойчивом превышении предложения над спросом.
Результатом такого затяжного спуска стал справочный курс на 29 копеек ниже действующего официального.
Днем рынок уравновесился, и официальный курс оказался ниже справочного всего на 2 копейки.
Укрепление гривны за сессию составило 31.19 копейки.
Статистика за прошедшие пару дней выглядит на редкость оптимистично.
В понедельник, впервые с незапамятных времен, клиентское предложение превысило спрос. По операциям физиков баланс остается отрицательным, но дисбаланс значительно уменьшился.
Вчера НБУ наинтервенил всего чуть больше 20 млн. На такую мелочь мы не обращали внимания и в мирные времена.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.51 (на прошлой сессии 103.42)
Боковик продолжается.
.......................................................
А почему должна быть паника, если в новой редакции блокировка счетов прописана мягче и цивилизованней, чем в первой? Тут, по крайней мере, уже суд участвовать должен.
Наоборот, банки поднимутся на кредитовании компьютерной техники (смартфонов), которые потребуются для исполнения нормы о регистрации в электронном кабинете
Я не буду ничего утверждать категорически, но мне кажется, что на новости валютный рынок реагирует очень слабо. Новостной фон уже слишком долго стабильно тяжелый.
Т.к. НБУ управляет гибкостью с явным учетом рыночной ситуации, позволю себе объяснить падение курса на МБ тем, что он рос 5 дней подряд. Накопилось отложенное предложение, которое дальше откладывать нельзя. Усугубляется эта ситуация началом налогового периода. Тем, для кого оплата в последний день не является жизненным принципом, уже пора продавать под это дело валюту.
Наличный рынок следует за МБ. Но и тут можно найти календарную особенность для усиления тренда - народ, который перепугано скупает валюту, не дотянул пару дней до получки.
Возможно, есть что-то еще, что явно не бросается в глаза. Во всяком случае, доступная статистика валютного рынка подтверждает естественность динамики.
Додано: Сер 31 січ, 2024 15:49
хіба новина про звільнення батька ЗСУ не впливає на курс ? НБУ у нас гнучкий , курс у нас гнучкий, а НБУ пишний до ОП.
Додано: Сер 31 січ, 2024 16:17
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення!
Якщо допомоги від США не буде: де Україні взяти гроші
Та які варіанти розвитку подій?
Припустимо, що буде офіційне оголошення про те, що грошей від США нам чекати не варто.
Які б кроки зробили ви, в такому разі, де брали гроші та за допомогою яких механізмів, якби це залежало особисто від вас, як від представника влади?
Додано: Сер 31 січ, 2024 16:33
Первые два мес. продавать зототов. запасы. Далее панические атаки у бизнеса. Потом начинается паника у населения и скупка всего, что имеет стоимость для сбережения. Выносят деньги со счетов в банках. Валюта ежедневно идёт быстро вверх. Далее задержки выплат бюджетникам и пенсий. Этот вариант без помощи приведёт к уничтожения гос. целостности страны. Власть перейдёт или к военным или к полит. силе, которой дадут деньги и предложат план окончания войны на условиях не зависящих от настроения в обществе.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|