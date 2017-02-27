Додано: Сер 31 січ, 2024 15:41

flysoulfly написав: А почему так курс падает? Я вчера-сегодня новости не читал...

Или ожидаемая новая редакция закона про мобилизацию хоть и угробит банковскую систему, но явно сильно папизже, и рост курса под очередной паник бай резко отменили ? А почему так курс падает? Я вчера-сегодня новости не читал...Или ожидаемая новая редакция закона про мобилизацию хоть и угробит банковскую систему, но явно сильно папизже, и рост курса под очередной паник бай резко отменили ?

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..................31.01.2024............01.02.2024дата розрахунку.................30.01.2024.............31.01.2024Євро....................................41,0845..................40,7067Долар США.........................37,8746..................37,5627...-0.82%Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0031.01.2024......................37,5828Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(на прошлой сессии 1.0848) -0.1%Видимая сегодня впечатляющая динамика отражает процессы двух дней. Вчера сессия закрылась много ниже официального курса. Стартовав сегодня с того же уровня, снова пошли вниз. С полей доносились вести об устойчивом превышении предложения над спросом.Результатом такого затяжного спуска стал справочный курс на 29 копеек ниже действующего официального.Днем рынок уравновесился, и официальный курс оказался ниже справочного всего на 2 копейки.Укрепление гривны за сессию составило 31.19 копейки.Статистика за прошедшие пару дней выглядит на редкость оптимистично.В понедельник, впервые с незапамятных времен, клиентское предложение превысило спрос. По операциям физиков баланс остается отрицательным, но дисбаланс значительно уменьшился.Вчера НБУ наинтервенил всего чуть больше 20 млн. На такую мелочь мы не обращали внимания и в мирные времена.Индекс доллара DXY в 15-00(на прошлой сессии 103.42)Боковик продолжается........................................................А почему должна быть паника, если в новой редакции блокировка счетов прописана мягче и цивилизованней, чем в первой? Тут, по крайней мере, уже суд участвовать должен.Наоборот, банки поднимутся на кредитовании компьютерной техники (смартфонов), которые потребуются для исполнения нормы о регистрации в электронном кабинетеЯ не буду ничего утверждать категорически, но мне кажется, что на новости валютный рынок реагирует очень слабо. Новостной фон уже слишком долго стабильно тяжелый.Т.к. НБУ управляет гибкостью с явным учетом рыночной ситуации, позволю себе объяснить падение курса на МБ тем, что он рос 5 дней подряд. Накопилось отложенное предложение, которое дальше откладывать нельзя. Усугубляется эта ситуация началом налогового периода. Тем, для кого оплата в последний день не является жизненным принципом, уже пора продавать под это дело валюту.Наличный рынок следует за МБ. Но и тут можно найти календарную особенность для усиления тренда - народ, который перепугано скупает валюту, не дотянул пару дней до получки.Возможно, есть что-то еще, что явно не бросается в глаза. Во всяком случае, доступная статистика валютного рынка подтверждает естественность динамики.