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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11153111541115511156>
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 17:56

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення!

Якщо допомоги від США не буде: де Україні взяти гроші
Та які варіанти розвитку подій?

Припустимо, що буде офіційне оголошення про те, що грошей від США нам чекати не варто.
Які б кроки зробили ви, в такому разі, де брали гроші та за допомогою яких механізмів, якби це залежало особисто від вас, як від представника влади?


-по перше ЗВР достатньо на 6 міс критичного імпорту (якщо економити -вистачить навіть на 7)
-мінфін збільшує кількість ОВГЗ у двічі (які переважно скуповує НБУ)-тобто це друк грошей (але треба протриматись рік), тому в наших умовах не критично
-мораторій на стелю зарплат чиновників/прокурорів (всіх бюджетників), окрім силовиків
обмежити як вже було- 45тис.грн
-секвестр бюджету (прибрати зайві витрати-на бруківку, ремонт доріг виключно ямковий /або аварійний), скоротити витрати на освіту у тричі (тому що реально ніхто не бажає вчитись, нехай дивляться тіктоки)
-скоротити ДБР, спец.прокуратуру,нац.агенства по боротьбі (хз з чим) які фінансуються з бютжету, прибрати витрати на розвиток кіно/театрів-не хай збирають кошти краудфандінгом (або олигархів благають)
-припинити красти на поставках в армію т(це майже не реально, для показового процесу дати грінкевичам по 25років тюрми)
-фінансову допомогу від ЕС проголосують вже до 10 лютого, тобто 10+млрд буде
і головне:
-зупинити телемарафон, дорогу і зайву забаву
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 18:16

  prodigy написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення!

Якщо допомоги від США не буде: де Україні взяти гроші
Та які варіанти розвитку подій?

Припустимо, що буде офіційне оголошення про те, що грошей від США нам чекати не варто.
Які б кроки зробили ви, в такому разі, де брали гроші та за допомогою яких механізмів, якби це залежало особисто від вас, як від представника влади?


-по перше ЗВР достатньо на 6 міс критичного імпорту (якщо економити -вистачить навіть на 7)
-мінфін збільшує кількість ОВГЗ у двічі (які переважно скуповує НБУ)-тобто це друк грошей (але треба протриматись рік), тому в наших умовах не критично
-мораторій на стелю зарплат чиновників/прокурорів (всіх бюджетників), окрім силовиків
обмежити як вже було- 45тис.грн
-секвестр бюджету (прибрати зайві витрати-на бруківку, ремонт доріг виключно ямковий /або аварійний), скоротити витрати на освіту у тричі (тому що реально ніхто не бажає вчитись, нехай дивляться тіктоки)
-скоротити ДБР, спец.прокуратуру,нац.агенства по боротьбі (хз з чим) які фінансуються з бютжету, прибрати витрати на розвиток кіно/театрів-не хай збирають кошти краудфандінгом (або олигархів благають)
-припинити красти на поставках в армію т(це майже не реально, для показового процесу дати грінкевичам по 25років тюрми)
-фінансову допомогу від ЕС проголосують вже до 10 лютого, тобто 10+млрд буде
і головне:
-зупинити телемарафон, дорогу і зайву забаву

Але депозити не чіпати!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 18:25

  Investor_K написав:
  prodigy написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення!

Якщо допомоги від США не буде: де Україні взяти гроші
Та які варіанти розвитку подій?

Припустимо, що буде офіційне оголошення про те, що грошей від США нам чекати не варто.
Які б кроки зробили ви, в такому разі, де брали гроші та за допомогою яких механізмів, якби це залежало особисто від вас, як від представника влади?


-по перше ЗВР достатньо на 6 міс критичного імпорту (якщо економити -вистачить навіть на 7)
-мінфін збільшує кількість ОВГЗ у двічі (які переважно скуповує НБУ)-тобто це друк грошей (але треба протриматись рік), тому в наших умовах не критично
-мораторій на стелю зарплат чиновників/прокурорів (всіх бюджетників), окрім силовиків
обмежити як вже було- 45тис.грн
-секвестр бюджету (прибрати зайві витрати-на бруківку, ремонт доріг виключно ямковий /або аварійний), скоротити витрати на освіту у тричі (тому що реально ніхто не бажає вчитись, нехай дивляться тіктоки)
-скоротити ДБР, спец.прокуратуру,нац.агенства по боротьбі (хз з чим) які фінансуються з бютжету, прибрати витрати на розвиток кіно/театрів-не хай збирають кошти краудфандінгом (або олигархів благають)
-припинити красти на поставках в армію т(це майже не реально, для показового процесу дати грінкевичам по 25років тюрми)
-фінансову допомогу від ЕС проголосують вже до 10 лютого, тобто 10+млрд буде
і головне:
-зупинити телемарафон, дорогу і зайву забаву

Але депозити не чіпати!


які депозити? у банків ваших грошей немає, вони ними видали кредити...тому це тупа ідея (покласти банківську систему?), мінфін має намір підвищити податки на профіт банків, це нормально, але банки підвищать всі комісії(заплатить клієнт)
Общая прибыль украинских банков за январь-ноябрь 2023 года составила 130,55 млрд грн. 59 банков получили прибыль — 130,64 млрд грн, а 4 — убытки в размере 0,09 млрд грн. На данный момент убыточными являются 6% учреждений.


забрати 30 з 130? у 2024))
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 18:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Хроника пикирующего доллара:
вспоминаю 11.09.2001, башни близнецы и всё такое.
люди в Украине лихорадочно бегали от обменки к обменке, чтобы поменять долары на евро. Но банки и обиенки не меняли даже 100 баксов .
А тут несколько штатов бунтуют.
Лично я ожидаю курс доллара па8.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 18:45

  Yuri_61 написав:Хроника пикирующего доллара:
вспоминаю 11.09.2001, башни близнецы и всё такое.
люди в Украине лихорадочно бегали от обменки к обменке, чтобы поменять долары на евро. Но банки и обиенки не меняли даже 100 баксов .
А тут несколько штатов бунтуют.
Лично я ожидаю курс доллара па8.

Вы ожидали резки рост с понедельника.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 18:50

  Investor_K написав:
  Yuri_61 написав:Хроника пикирующего доллара:
вспоминаю 11.09.2001, башни близнецы и всё такое.
люди в Украине лихорадочно бегали от обменки к обменке, чтобы поменять долары на евро. Но банки и обиенки не меняли даже 100 баксов .
А тут несколько штатов бунтуют.
Лично я ожидаю курс доллара па8.

Вы ожидали резки рост с понедельника.

так, це б було логічно, але у товпи оленів немає логіки, побігли збиваючи рогами світлофори до обмінок і до відділень банків, щоб позбутися доларів.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 31 січ, 2024 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 18:51

  Yuri_61 написав:так, це б було логічно, але у товпи оленів немає логіки, побігли збиваючи рогами свілофори до обмінок і банків збагрить нікомунепотрібного.
того что накупили па 39
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 18:54

  Investor_K написав:
Вы ожидали резки рост с понедельника.

так, це б було логічно, але у товпи оленів немає логіки, побігли збиваючи рогами свілофори до обмінок і банків збагрить нікомунепотрібного.
То хто винен у вашому фейковому прогнозі?

Трамп
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:14

  prodigy написав:
  Ірина_ написав:Припустимо, що буде офіційне оголошення про те, що грошей від США нам чекати не варто.
Які б кроки зробили ви, в такому разі, де брали гроші та за допомогою яких механізмів, якби це залежало особисто від вас, як від представника влади?


-по перше ЗВР достатньо на 6 міс критичного імпорту (якщо економити -вистачить навіть на 7) Підтримую
-мінфін збільшує кількість ОВГЗ у двічі (які переважно скуповує НБУ)-тобто це друк грошей (але треба протриматись рік), тому в наших умовах не критично Підтримую
-мораторій на стелю зарплат чиновників/прокурорів (всіх бюджетників), окрім силовиків
обмежити як вже було- 45тис.грн
Не підтримую Зараз вже йде реформа зарплат держслужбовців. Раніше всі ці "космічні" зарплати були за рахунок премій тапер премія максимум 30% окладу. В держсекторі і так намічається катастрофа із кадрами які make a difference. Із staff-ом проблем не має і не буде, але у них зарплати до 20 тис.
АПД: Можна тимчасово знизити найбільші пенсії (суддівські, прокурорські і т.п). Або хоча б частину цих пенсій видавати військовими ОВДП.
  prodigy написав:-секвестр бюджету (прибрати зайві витрати-на бруківку, ремонт доріг виключно ямковий /або аварійний), скоротити витрати на освіту у тричі (тому що реально ніхто не бажає вчитись, нехай дивляться тіктоки)
Підтримую лише частково. Скорочувати можна не всі витрати. Для прикладу бруківка на вулицях - не створює доданої вартості в економіці, а відремонтована дорога - навпаки. Бо це швидша та дешевша логістика для всіх. Потрібно встановити пріоритети куди держава і особливо тергромади можуть витрачати кошти, а куди ні. Забороняти витрачати - категорично не можна. Навпаки потрібно шукати механізмів пришвидшення оборотності коштів.
У вищій освіті вже давно потрібна реформа. Зараз до речі вже йде дискусія по цьому питання через зменшення кількості дітей (як мінімум про скорочення кількості вузів)
  prodigy написав:-скоротити ДБР, спец.прокуратуру,нац.агенства по боротьбі (хз з чим) які фінансуються з бютжету, прибрати витрати на розвиток кіно/театрів-не хай збирають кошти краудфандінгом (або олигархів благають)
Тут без коментарів бо епопею із перезавантаженням ДБР ми спостерігаємо вже місяцями. Тут не всі ці установи погані. Проблема в тому, що ці установи - не інституції, а часто "кишенькові" установи, бо в цьому не зацікавлені інвестняні із ОП. По кінотеатрах взагалі не розумію суті питання.
  prodigy написав:-припинити красти на поставках в армію т(це майже не реально, для показового процесу дати грінкевичам по 25років тюрми)
Тут знову ж таки - про інституції. Будемо розвивати інституції - буде результат. Будемо керувати вручну за допомогою інвестнянь - буде біда.
  prodigy написав:-зупинити телемарафон, дорогу і зайву забаву
Люто плюсую!

Від себе додам, що зараз час для всіх непопулярних реформ які ми не можемо собі дозволи в звичайний час, бо будь-яка реформа - вона апріорі непопулярна і завжди руйнує кар'єру тих хто її робить.
Оскільки Вибори під час військового стану не можливі, то теперішня влада не має підстав турбуватись про свій рейтинг і може "палити його" але ввійти в історію України. Проте поки що ми бачимо протележне. І якраз це мене найбільше турбує.
Востаннє редагувалось Realist в Сер 31 січ, 2024 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ірина_ написав:Припустимо, що буде офіційне оголошення про те, що грошей від США нам чекати не варто.
Які б кроки зробили ви, в такому разі, де брали гроші та за допомогою яких механізмів, якби це залежало особисто від вас, як від представника влади?

Напомнило знаменитую рубрику литературки "Если бы директором был я" :)
Попробую в том же духе :)

В этой ситуации я бы немедленно объявил войну США.
Т.к. это нападение на НАТО, европейские члены альянса вынуждены были бы за них вступиться и начать боевые действия. Сопротивления они бы не встретили - я бы быстро сдался, согласившись передать всю страну (естественно, в международно признанных границах) под контроль ЕС и НАТО. Так мы бы оказались в этих организациях сразу, но с другого входа, а наша война стала бы войной рашки с НАТО, с перспективой перехода в глобальную ядерную.
Единственным способом избежать такой страшной опасности стала бы немедленная капитуляция США с согласием выплачивать нам репарации в трехкратном размере от обещанной, но зажатой помощи. Устраивать политические торги по поводу репараций будет затруднительно.
Я бы даже заранее начал бы переговоры о таком сценарии с Байденом, чтобы он мог хорошо подготовиться и убедительно обвинить во всем Трампа.

А если серьезно, даже имея объем информации, доступный высшей власти, нельзя заранее выработать единственный сценарий - кроме США, есть еще и Европа, которой тоже придется как-то реагировать. Естественно, наши действия должны зависеть от складывающейся в каждый момент времени ситуации.
Сибарит
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