Додано: Сер 31 січ, 2024 19:14

prodigy написав: Ірина_ написав: Припустимо, що буде офіційне оголошення про те, що грошей від США нам чекати не варто.

Які б кроки зробили ви, в такому разі, де брали гроші та за допомогою яких механізмів, якби це залежало особисто від вас, як від представника влади? Припустимо, що буде офіційне оголошення про те, що грошей від США нам чекати не варто.Які б кроки зробили ви, в такому разі, де брали гроші та за допомогою яких механізмів, якби це залежало особисто від вас, як від представника влади?



-по перше ЗВР достатньо на 6 міс критичного імпорту (якщо економити -вистачить навіть на 7) Підтримую

-мінфін збільшує кількість ОВГЗ у двічі (які переважно скуповує НБУ)-тобто це друк грошей (але треба протриматись рік), тому в наших умовах не критично Підтримую

-мораторій на стелю зарплат чиновників/прокурорів (всіх бюджетників), окрім силовиків

обмежити як вже було- 45тис.грн -по перше ЗВР достатньо на 6 міс критичного імпорту (якщо економити -вистачить навіть на 7)-мінфін збільшує кількість ОВГЗ у двічі (які переважно скуповує НБУ)-тобто це друк грошей (але треба протриматись рік), тому в наших умовах не критично-мораторій на стелю зарплат чиновників/прокурорів (всіх бюджетників), окрім силовиківобмежити як вже було- 45тис.грн

prodigy написав: -секвестр бюджету (прибрати зайві витрати-на бруківку, ремонт доріг виключно ямковий /або аварійний), скоротити витрати на освіту у тричі (тому що реально ніхто не бажає вчитись, нехай дивляться тіктоки) -секвестр бюджету (прибрати зайві витрати-на бруківку, ремонт доріг виключно ямковий /або аварійний), скоротити витрати на освіту у тричі (тому що реально ніхто не бажає вчитись, нехай дивляться тіктоки)

prodigy написав: -скоротити ДБР, спец.прокуратуру,нац.агенства по боротьбі (хз з чим) які фінансуються з бютжету, прибрати витрати на розвиток кіно/театрів-не хай збирають кошти краудфандінгом (або олигархів благають) -скоротити ДБР, спец.прокуратуру,нац.агенства по боротьбі (хз з чим) які фінансуються з бютжету, прибрати витрати на розвиток кіно/театрів-не хай збирають кошти краудфандінгом (або олигархів благають)

prodigy написав: -припинити красти на поставках в армію т(це майже не реально, для показового процесу дати грінкевичам по 25років тюрми) -припинити красти на поставках в армію т(це майже не реально, для показового процесу дати грінкевичам по 25років тюрми)

prodigy написав: -зупинити телемарафон, дорогу і зайву забаву , дорогу і зайву забаву

Зараз вже йде реформа зарплат держслужбовців. Раніше всі ці "космічні" зарплати були за рахунок премій тапер премія максимум 30% окладу. В держсекторі і так намічається катастрофа із кадрами які make a difference. Із staff-ом проблем не має і не буде, але у них зарплати до 20 тис.АПД: Можна тимчасово знизити найбільші пенсії (суддівські, прокурорські і т.п). Або хоча б частину цих пенсій видавати військовими ОВДП.Скорочувати можна не всі витрати. Для прикладу бруківка на вулицях - не створює доданої вартості в економіці, а відремонтована дорога - навпаки. Бо це швидша та дешевша логістика для всіх. Потрібно встановити пріоритети куди держава і особливо тергромади можуть витрачати кошти, а куди ні. Забороняти витрачати - категорично не можна. Навпаки потрібно шукати механізмів пришвидшення оборотності коштів.У вищій освіті вже давно потрібна реформа. Зараз до речі вже йде дискусія по цьому питання через зменшення кількості дітей (як мінімум про скорочення кількості вузів)Тут без коментарів бо епопею із перезавантаженням ДБР ми спостерігаємо вже місяцями. Тут не всі ці установи погані. Проблема в тому, що ці установи - не інституції, а часто "кишенькові" установи, бо в цьому не зацікавлені інвестняні із ОП. По кінотеатрах взагалі не розумію суті питання.Тут знову ж таки - про інституції. Будемо розвивати інституції - буде результат. Будемо керувати вручну за допомогою інвестнянь - буде біда.Люто плюсую!Від себе додам, що зараз час для всіх непопулярних реформ які ми не можемо собі дозволи в звичайний час, бо будь-яка реформа - вона апріорі непопулярна і завжди руйнує кар'єру тих хто її робить.Оскільки Вибори під час військового стану не можливі, то теперішня влада не має підстав турбуватись про свій рейтинг і може "палити його" але ввійти в історію України.