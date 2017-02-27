Додано: Сер 31 січ, 2024 21:44

Федеральна резервна система США зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на рівні 5,25–5,5% річних, ідеться в повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC). Ставка залишиться на максимальному рівні за останні 22 роки.



Ключові факти



«Останні дані свідчать про те, що економічна активність зростає стійкими темпами. Приріст кількості робочих місць в останні місяці сповільнився, але залишається сильним, а рівень безробіття – низьким. Інфляція, як і раніше, підвищена», – йдеться у повідомленні.

FOMC зазначив, що банківська система США «надійна і стійка». Комітет обіцяє продовжити дуже пильно стежити за інфляційними ризиками.

«FOMC прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі», – йдеться у повідомленні.

ФРС готова знову підвищити базову процентну ставку, якщо це буде потрібно, заявив голова Федрезерву Джером Пауелл за підсумками засідання.

Федрезерв підвищив прогноз зростання ВВП США на 2023 рік до 2,1% з 1%, що очікувався в червні, на 2024 рік – до 1,5% з 1,1%. Прогноз щодо інфляції на 2023 рік переглянуто до 3,3% з 3,2%, на 2024-й залишено на рівні 2,5%. Прогноз безробіття у США на цей рік знижено до 3,8% з 4,1%, на 2024 рік – до 4,1% з 4,5%.



Ключова цитата



«Враховуючи те, як далеко ми зайшли в посиленні грошово-кредитної політики, ми в тому становищі, коли можемо діяти обережно, оцінюючи дані, що надходять, а також ризики, що виникають. Тому ми вирішили залишити ставку на колишньому рівні і дочекатися подальших статданих, щоб зрозуміти, чи є необхідність у ще одному її підвищенні», – сказав голова ФРС Джером Пауелл.



Контекст



Починаючи з березня 2022 року ФРС підвищила ставку з нульового рівня до 5,25–5,5%.



У липні Федрезерв підвищив ставку на 25 б.п., до 5,25−5,5%, що стало максимумом з початку 2001 року. Тоді Пауелл заявив, що зниження ставки цього року не передбачається.



Зростання споживчих цін у США, за винятком палива та продуктів харчування, у річному вираженні в серпні сповільнилося з 4,7% до 4,3%, що виявилося вищим за ринкові очікування. У помісячному вираженні ціни зросли на 0,3% проти 0,2% у липні та аналогічних очікувань економістів.



Зростання загальної інфляції, що включає вищезгадані волатильні компоненти, становило 3,7% у річному вираженні і 0,6% у помісячному (найбільший стрибок більш ніж за рік). Попередній показник – 3,2% та 0,2% відповідно.