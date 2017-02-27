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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11154111551115611157>
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:26

  Сибарит написав:Единственным способом избежать такой страшной опасности стала бы немедленная капитуляция США с согласием выплачивать нам репарации в трехкратном размере от обещанной, но зажатой помощи.

А Техас ? Техас как бы отреагировал на вот это вот все ? Тут тоже есть варианты. Не все так просто. Есть тут один Техасовед, но пока молчит :mrgreen:
Кстати, ФРС через пол часа. По прогнозам -пауза
Востаннє редагувалось Игорь в Сер 31 січ, 2024 20:40, всього редагувалось 3 разів.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:26

Ну чего Европе то пугаться? Ну не верят там в то, что Путин пойдёт дальше Украины.

А во вторых, если настанет в США капец, то я думаю, что во всём мире начнется такая суета, что курс доллара нам будет не интересен.

Так что главное тогда - вещи. Оружие, лекарства, провизия
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

5.5 как и ожидалось
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:24

  Игорь написав:А Техас ? Техас как бы отреагировал на вот это вот все ? Тут тоже есть варианты. Не все так просто. Есть тут один Техасовед, но пока молчит :mrgreen:
Кстати, ФРС через пол часа. По прогнозам -пауза

енто я ? :oops:
Аннексия Техаса, или присоединение Техаса к США (англ. Texas annexation), произошла в 1845 году, когда 29 декабря Соединённые Штаты Америки присоединили Республику Техас и признали Техас 28-м штатом США[1]. Таким образом, США унаследовали территориальный спор между Техасом и Мексикой, что быстро привело к американо-мексиканской войне, в результате которой США захватили дополнительные территории, расширившие границы страны вплоть до Тихого океана.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:44

Федрезерв США зберіг ключову ставку на максимумі 22 років

Федеральна резервна система США зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на рівні 5,25–5,5% річних, ідеться в повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC). Ставка залишиться на максимальному рівні за останні 22 роки.

Ключові факти

«Останні дані свідчать про те, що економічна активність зростає стійкими темпами. Приріст кількості робочих місць в останні місяці сповільнився, але залишається сильним, а рівень безробіття – низьким. Інфляція, як і раніше, підвищена», – йдеться у повідомленні.
FOMC зазначив, що банківська система США «надійна і стійка». Комітет обіцяє продовжити дуже пильно стежити за інфляційними ризиками.
«FOMC прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі», – йдеться у повідомленні.
ФРС готова знову підвищити базову процентну ставку, якщо це буде потрібно, заявив голова Федрезерву Джером Пауелл за підсумками засідання.
Федрезерв підвищив прогноз зростання ВВП США на 2023 рік до 2,1% з 1%, що очікувався в червні, на 2024 рік – до 1,5% з 1,1%. Прогноз щодо інфляції на 2023 рік переглянуто до 3,3% з 3,2%, на 2024-й залишено на рівні 2,5%. Прогноз безробіття у США на цей рік знижено до 3,8% з 4,1%, на 2024 рік – до 4,1% з 4,5%.

Ключова цитата

«Враховуючи те, як далеко ми зайшли в посиленні грошово-кредитної політики, ми в тому становищі, коли можемо діяти обережно, оцінюючи дані, що надходять, а також ризики, що виникають. Тому ми вирішили залишити ставку на колишньому рівні і дочекатися подальших статданих, щоб зрозуміти, чи є необхідність у ще одному її підвищенні», – сказав голова ФРС Джером Пауелл.

Контекст

Починаючи з березня 2022 року ФРС підвищила ставку з нульового рівня до 5,25–5,5%.

У липні Федрезерв підвищив ставку на 25 б.п., до 5,25−5,5%, що стало максимумом з початку 2001 року. Тоді Пауелл заявив, що зниження ставки цього року не передбачається.

Зростання споживчих цін у США, за винятком палива та продуктів харчування, у річному вираженні в серпні сповільнилося з 4,7% до 4,3%, що виявилося вищим за ринкові очікування. У помісячному вираженні ціни зросли на 0,3% проти 0,2% у липні та аналогічних очікувань економістів.

Зростання загальної інфляції, що включає вищезгадані волатильні компоненти, становило 3,7% у річному вираженні і 0,6% у помісячному (найбільший стрибок більш ніж за рік). Попередній показник – 3,2% та 0,2% відповідно.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:54

Интересно, авалевские 37,95 на отдачу это минимум или нет? 🤒🤒
asti
 
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  Andrey2512 написав:Ну чего Европе то пугаться? Ну не верят там в то, что Путин пойдёт дальше Украины.


А США тим більш. Не один раз зустрічав від політиків республіканців дуже неприємну ідею:
- Не дати Україні допомогу/зброю (США матимуть економію на грошах, які будуть витрачені на бідних американських пенсіонерів).
- Рфія захоплює Україну. Починається партизанська війна. На контроль території рфія витрачатиме набагато більше ресурсів ніж на війну (так вони порахували). Тобто, при нульових витратах буде отримано набагато кращий результат по знекровленню рфії.
Як би мова йшла про якісь дві африканські держави з такою думкою можна було б навіть погодитись (такі події на цьому континенті не є чимось незвичним). Через N років економіки цих країн з стану Ж переходять в стан повної Ж. Потім червоний хрест та оон надсилатимуть в ці країни гуманітарну допомогу. Ресурси країн за безцінь забираються китайцями.
Ми ж інші, ми європейці. Чи не так?
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 23:54

  asti написав:Интересно, авалевские 37,95 на отдачу это минимум или нет? 🤒🤒
щас авалевские 37.85
но гривня у валютчиков есть только для сдающих по 38.00
Ну и ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 00:00

  flysoulfly написав:
  asti написав:Интересно, авалевские 37,95 на отдачу это минимум или нет? 🤒🤒
щас авалевские 37.85
но гривня у валютчиков есть только для сдающих по 38.00
Ну и ?
по 38,25, это во-первых (вчера),
а во-вторых то для онлайн обмена курс))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 00:05

  Andrey2512 написав:Ну чего Европе то пугаться? Ну не верят там в то, что Путин пойдёт дальше Украины.
да :evil:
как 1938г. почти 1:1

сюр
flysoulfly
 
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