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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лют, 2024 00:12
asti написав: flysoulfly написав: asti написав:
Интересно, авалевские 37,95 на отдачу это минимум или нет?
щас авалевские 37.85
но гривня у валютчиков есть только для сдающих по 38.00
Ну и ?
то для онлайн обмена курс))
а большая разница? - не продаст Райф без предзаказа на завтра-послезавтра,
или уже продаст?
и по паспортным данным еще и операцию на большой сумме может заблочить в процессе , если им клиент (нищеброд по легенде) не понравился своей явно не судейской пенсией, например
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flysoulfly
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Додано: Чет 01 лют, 2024 00:31
asti написав:
по 38,25, это во-первых (вчера),
Сообщение написано в 00:00 вчера это 31.01? Или у вас опять курс приема больше курса отдачи? Курс отдачи 31.01 38.2
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Proofy
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Додано: Чет 01 лют, 2024 00:35
Realist написав:
По кінотеатрах взагалі не розумію суті питання.
Кинотеатры это с той же оперы, что и марафон, за наши деньги производят г...
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Додано: Чет 01 лют, 2024 00:37
Proofy написав: asti написав:
по 38,25, это во-первых (вчера),
Сообщение написано в 00:00 вчера это 31.01? Или у вас опять курс приема больше курса отдачи? Курс отдачи 31.01 38.2
дык Кропивницкий™
"Город контрастов"
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flysoulfly
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Додано: Чет 01 лют, 2024 00:39
Investor_K написав: prodigy написав:
-по перше ЗВР достатньо на 6 міс критичного імпорту (якщо економити -вистачить навіть на 7)
-мінфін збільшує кількість ОВГЗ у двічі (які переважно скуповує НБУ)-тобто це друк грошей (але треба протриматись рік), тому в наших умовах не критично
-мораторій на стелю зарплат чиновників/прокурорів (всіх бюджетників), окрім силовиків
обмежити як вже було- 45тис.грн
-секвестр бюджету (прибрати зайві витрати-на бруківку, ремонт доріг виключно ямковий /або аварійний), скоротити витрати на освіту у тричі (тому що реально ніхто не бажає вчитись, нехай дивляться тіктоки)
-скоротити ДБР, спец.прокуратуру,нац.агенства по боротьбі (хз з чим) які фінансуються з бютжету, прибрати витрати на розвиток кіно/театрів-не хай збирають кошти краудфандінгом (або олигархів благають)
-припинити красти на поставках в армію т(це майже не реально, для показового процесу дати грінкевичам по 25років тюрми)
-фінансову допомогу від ЕС проголосують вже до 10 лютого, тобто 10+млрд буде
і головне:
-зупинити телемарафон
, дорогу і зайву забаву
Але депозити не чіпати!
I повернiть каруселi!
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Proofy
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