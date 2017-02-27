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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11154111551115611157
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 00:12

  asti написав:
  flysoulfly написав:
  asti написав:Интересно, авалевские 37,95 на отдачу это минимум или нет?
щас авалевские 37.85
но гривня у валютчиков есть только для сдающих по 38.00
Ну и ?

то для онлайн обмена курс))
а большая разница? - не продаст Райф без предзаказа на завтра-послезавтра,
или уже продаст? :shock:

и по паспортным данным еще и операцию на большой сумме может заблочить в процессе , если им клиент (нищеброд по легенде) не понравился своей явно не судейской пенсией, например :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 00:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:по 38,25, это во-первых (вчера),
Сообщение написано в 00:00 вчера это 31.01? Или у вас опять курс приема больше курса отдачи? Курс отдачи 31.01 38.2
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 00:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:По кінотеатрах взагалі не розумію суті питання.
Кинотеатры это с той же оперы, что и марафон, за наши деньги производят г...
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 00:37

  Proofy написав:
  asti написав:по 38,25, это во-первых (вчера),
Сообщение написано в 00:00 вчера это 31.01? Или у вас опять курс приема больше курса отдачи? Курс отдачи 31.01 38.2
дык Кропивницкий™ :) "Город контрастов"
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 00:39

  Investor_K написав:
  prodigy написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення!

Якщо допомоги від США не буде: де Україні взяти гроші
Та які варіанти розвитку подій?

Припустимо, що буде офіційне оголошення про те, що грошей від США нам чекати не варто.
Які б кроки зробили ви, в такому разі, де брали гроші та за допомогою яких механізмів, якби це залежало особисто від вас, як від представника влади?


-по перше ЗВР достатньо на 6 міс критичного імпорту (якщо економити -вистачить навіть на 7)
-мінфін збільшує кількість ОВГЗ у двічі (які переважно скуповує НБУ)-тобто це друк грошей (але треба протриматись рік), тому в наших умовах не критично
-мораторій на стелю зарплат чиновників/прокурорів (всіх бюджетників), окрім силовиків
обмежити як вже було- 45тис.грн
-секвестр бюджету (прибрати зайві витрати-на бруківку, ремонт доріг виключно ямковий /або аварійний), скоротити витрати на освіту у тричі (тому що реально ніхто не бажає вчитись, нехай дивляться тіктоки)
-скоротити ДБР, спец.прокуратуру,нац.агенства по боротьбі (хз з чим) які фінансуються з бютжету, прибрати витрати на розвиток кіно/театрів-не хай збирають кошти краудфандінгом (або олигархів благають)
-припинити красти на поставках в армію т(це майже не реально, для показового процесу дати грінкевичам по 25років тюрми)
-фінансову допомогу від ЕС проголосують вже до 10 лютого, тобто 10+млрд буде
і головне:
-зупинити телемарафон, дорогу і зайву забаву

Але депозити не чіпати!
I повернiть каруселi!
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