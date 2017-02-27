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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лют, 2024 00:12
asti написав: flysoulfly написав: asti написав:
Интересно, авалевские 37,95 на отдачу это минимум или нет?
щас авалевские 37.85
но гривня у валютчиков есть только для сдающих по 38.00
Ну и ?
то для онлайн обмена курс))
а большая разница? - не продаст Райф без предзаказа на завтра-послезавтра,
или уже продаст?
и по паспортным данным еще и операцию на большой сумме может заблочить в процессе , если им клиент (нищеброд по легенде) не понравился своей явно не судейской пенсией, например
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flysoulfly
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Додано: Чет 01 лют, 2024 00:31
asti написав:
по 38,25, это во-первых (вчера),
Сообщение написано в 00:00 вчера это 31.01? Или у вас опять курс приема больше курса отдачи? Курс отдачи 31.01 38.2
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Додано: Чет 01 лют, 2024 00:35
Realist написав:
По кінотеатрах взагалі не розумію суті питання.
Кинотеатры это с той же оперы, что и марафон, за наши деньги производят г...
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Додано: Чет 01 лют, 2024 00:37
Proofy написав: asti написав:
по 38,25, это во-первых (вчера),
Сообщение написано в 00:00 вчера это 31.01? Или у вас опять курс приема больше курса отдачи? Курс отдачи 31.01 38.2
дык Кропивницкий™
"Город контрастов"
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Додано: Чет 01 лют, 2024 00:39
Investor_K написав: prodigy написав:
-по перше ЗВР достатньо на 6 міс критичного імпорту (якщо економити -вистачить навіть на 7)
-мінфін збільшує кількість ОВГЗ у двічі (які переважно скуповує НБУ)-тобто це друк грошей (але треба протриматись рік), тому в наших умовах не критично
-мораторій на стелю зарплат чиновників/прокурорів (всіх бюджетників), окрім силовиків
обмежити як вже було- 45тис.грн
-секвестр бюджету (прибрати зайві витрати-на бруківку, ремонт доріг виключно ямковий /або аварійний), скоротити витрати на освіту у тричі (тому що реально ніхто не бажає вчитись, нехай дивляться тіктоки)
-скоротити ДБР, спец.прокуратуру,нац.агенства по боротьбі (хз з чим) які фінансуються з бютжету, прибрати витрати на розвиток кіно/театрів-не хай збирають кошти краудфандінгом (або олигархів благають)
-припинити красти на поставках в армію т(це майже не реально, для показового процесу дати грінкевичам по 25років тюрми)
-фінансову допомогу від ЕС проголосують вже до 10 лютого, тобто 10+млрд буде
і головне:
-зупинити телемарафон
, дорогу і зайву забаву
Але депозити не чіпати!
I повернiть каруселi!
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Proofy
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Додано: Чет 01 лют, 2024 06:33
oleg49 написав: Andrey2512 написав:
Ну чего Европе то пугаться? Ну не верят там в то, что Путин пойдёт дальше Украины.
А США тим більш. Не один раз зустрічав від політиків республіканців дуже неприємну ідею:
- Не дати Україні допомогу/зброю (США матимуть економію на грошах, які будуть витрачені на бідних американських пенсіонерів).
- Рфія захоплює Україну. Починається партизанська війна. На контроль території рфія витрачатиме набагато більше ресурсів ніж на війну (так вони порахували). Тобто, при нульових витратах буде отримано набагато кращий результат по знекровленню рфії.
Як би мова йшла про якісь дві африканські держави з такою думкою можна було б навіть погодитись (такі події на цьому континенті не є чимось незвичним). Через N років економіки цих країн з стану Ж переходять в стан повної Ж. Потім червоний хрест та оон надсилатимуть в ці країни гуманітарну допомогу. Ресурси країн за безцінь забираються китайцями.
Ми ж інші, ми європейці. Чи не так?
Яке знекровлення ерефії, вони тирсу будуть жерти а основну масу українців кинуть у фаршбати на Берлін відновлювати Варшавський договір. Угорщина зі Словаччиною вже готові приймати русскі танки як в 1956 і 1968. Тільки Захід віддасть Україну, мало нікому не видасться.
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AndriyQ
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