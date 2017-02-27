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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лют, 2024 00:12
asti написав: flysoulfly написав: asti написав:
Интересно, авалевские 37,95 на отдачу это минимум или нет?
щас авалевские 37.85
но гривня у валютчиков есть только для сдающих по 38.00
Ну и ?
то для онлайн обмена курс))
а большая разница? - не продаст Райф без предзаказа на завтра-послезавтра,
или уже продаст?
и по паспортным данным еще и операцию на большой сумме может заблочить в процессе , если им клиент (нищеброд по легенде) не понравился своей явно не судейской пенсией, например
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flysoulfly
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Додано: Чет 01 лют, 2024 00:31
asti написав:
по 38,25, это во-первых (вчера),
Сообщение написано в 00:00 вчера это 31.01? Или у вас опять курс приема больше курса отдачи? Курс отдачи 31.01 38.2
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Додано: Чет 01 лют, 2024 00:35
Realist написав:
По кінотеатрах взагалі не розумію суті питання.
Кинотеатры это с той же оперы, что и марафон, за наши деньги производят г...
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Додано: Чет 01 лют, 2024 00:37
Proofy написав: asti написав:
по 38,25, это во-первых (вчера),
Сообщение написано в 00:00 вчера это 31.01? Или у вас опять курс приема больше курса отдачи? Курс отдачи 31.01 38.2
дык Кропивницкий™
"Город контрастов"
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Додано: Чет 01 лют, 2024 00:39
Investor_K написав: prodigy написав:
-по перше ЗВР достатньо на 6 міс критичного імпорту (якщо економити -вистачить навіть на 7)
-мінфін збільшує кількість ОВГЗ у двічі (які переважно скуповує НБУ)-тобто це друк грошей (але треба протриматись рік), тому в наших умовах не критично
-мораторій на стелю зарплат чиновників/прокурорів (всіх бюджетників), окрім силовиків
обмежити як вже було- 45тис.грн
-секвестр бюджету (прибрати зайві витрати-на бруківку, ремонт доріг виключно ямковий /або аварійний), скоротити витрати на освіту у тричі (тому що реально ніхто не бажає вчитись, нехай дивляться тіктоки)
-скоротити ДБР, спец.прокуратуру,нац.агенства по боротьбі (хз з чим) які фінансуються з бютжету, прибрати витрати на розвиток кіно/театрів-не хай збирають кошти краудфандінгом (або олигархів благають)
-припинити красти на поставках в армію т(це майже не реально, для показового процесу дати грінкевичам по 25років тюрми)
-фінансову допомогу від ЕС проголосують вже до 10 лютого, тобто 10+млрд буде
і головне:
-зупинити телемарафон
, дорогу і зайву забаву
Але депозити не чіпати!
I повернiть каруселi!
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Proofy
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Додано: Чет 01 лют, 2024 06:33
oleg49 написав: Andrey2512 написав:
Ну чего Европе то пугаться? Ну не верят там в то, что Путин пойдёт дальше Украины.
А США тим більш. Не один раз зустрічав від політиків республіканців дуже неприємну ідею:
- Не дати Україні допомогу/зброю (США матимуть економію на грошах, які будуть витрачені на бідних американських пенсіонерів).
- Рфія захоплює Україну. Починається партизанська війна. На контроль території рфія витрачатиме набагато більше ресурсів ніж на війну (так вони порахували). Тобто, при нульових витратах буде отримано набагато кращий результат по знекровленню рфії.
Як би мова йшла про якісь дві африканські держави з такою думкою можна було б навіть погодитись (такі події на цьому континенті не є чимось незвичним). Через N років економіки цих країн з стану Ж переходять в стан повної Ж. Потім червоний хрест та оон надсилатимуть в ці країни гуманітарну допомогу. Ресурси країн за безцінь забираються китайцями.
Ми ж інші, ми європейці. Чи не так?
Яке знекровлення ерефії, вони тирсу будуть жерти а основну масу українців кинуть у фаршбати на Берлін відновлювати Варшавський договір. Угорщина зі Словаччиною вже готові приймати русскі танки як в 1956 і 1968. Тільки Захід віддасть Україну, мало нікому не видасться.
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AndriyQ
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Додано: Чет 01 лют, 2024 08:55
Український експорт ІТ-послуг вперше не показав зростання, скоротившись на 8,5% у 2023 році
Вперше в історії український експорт IT-послуг минулого року не показав зростання, принісши 6,7 млрд дол, що на 8,5% менше, ніж у 2022 році.
Про це повідомляє Львівський IT Кластер з посиланням на дані НБУ.
Зазначається, що у 2023 році експортна виручка IT-послуг зменшилася на 8,5% і принесла 6,7 млрд дол, що на 622 млн дол менше, ніж у 2022 році. Крім того, частка від загального обсягу експорту послуг становила 41 %, ще теж дещо менше ніж минулоріч, коли цей показник був 45,5%.
Попри це технологічна галузь продовжує залишатися найбільшою серед інших послуг, що експортуються.
Загалом у четвертому кварталі минулого року сукупна експортна виручка ІТ-послуг становила 1,7 млрд дол, що на 3,5% більше ніж у третьому кварталі 2023 року. Про у порівнянні з 2022 роком це на 162 млн або ж 8,7% менше.
Зокрема у грудні 2023 обсяг експорту IT-послуг збільшився на 8,3% і становив 611 млн дол. Українській економіці це принесло на 47 млн дол більше порівняно з листопадом. Однак, ці показники на 18,6% менші у порівнянні з груднем 2022.
За словами керівниці команди досліджень Львівського IT Кластера Ярини Возняк, перші 3 квартали 2023 року показали проміжні результати між 2022 та 2021, тобто менші ніж у 2022, але більші за 2021 рік. Водночас у 3 кварталі відставання від попередніх років стало відчутним, а в останній квартал щомісячні показники стали суттєво нижчими, ніж за останні 2 роки.
Серед країн, які забезпечували виручку української IT-галузі у 2023 році США є лідером – 2,677 млрд дол. Це 39,8% обсягів усього IT-експорту. На другому місці Мальта — 8,4% та 566,78 млн дол. Її наздоганяє Британія, яка на третьому місці та забезпечила 534,88 млн дол, це майже 8%.
До першої 5 також увійшли Кіпр та Ізраїль що займають 5,4% (362,2 млн дол) та 4,4% (293,2 млн дол) обсягів експорту IT-послуг відповідно.
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jump
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Додано: Чет 01 лют, 2024 12:16
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Ірина_
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Додано: Чет 01 лют, 2024 12:39
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення!Індекс Біг-Маку: скільки має коштувати долар в Україні
Як сприймаєте такого роду рейтинги? Та який би курс хотіли об'єктивно бачити на початок весни? Поясніть свою позицію.
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Ірина_
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Додано: Чет 01 лют, 2024 13:00
Ірина_ моя точка зору, що цей індекс-дурниця, адже в Америці в маку значну частину вартості складає зарплата, а в нас вона низька.
Щодо курсу то хотілося, щоб він весь рік тримався стабільно біля курсу закладеного в бюджеті
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Дюрі-бачі
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