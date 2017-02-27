Додано: Чет 01 лют, 2024 08:55



Український експорт ІТ-послуг вперше не показав зростання, скоротившись на 8,5% у 2023 році



Вперше в історії український експорт IT-послуг минулого року не показав зростання, принісши 6,7 млрд дол, що на 8,5% менше, ніж у 2022 році.



Про це повідомляє Львівський IT Кластер з посиланням на дані НБУ.



Зазначається, що у 2023 році експортна виручка IT-послуг зменшилася на 8,5% і принесла 6,7 млрд дол, що на 622 млн дол менше, ніж у 2022 році. Крім того, частка від загального обсягу експорту послуг становила 41 %, ще теж дещо менше ніж минулоріч, коли цей показник був 45,5%.



Попри це технологічна галузь продовжує залишатися найбільшою серед інших послуг, що експортуються.



Загалом у четвертому кварталі минулого року сукупна експортна виручка ІТ-послуг становила 1,7 млрд дол, що на 3,5% більше ніж у третьому кварталі 2023 року. Про у порівнянні з 2022 роком це на 162 млн або ж 8,7% менше.



Зокрема у грудні 2023 обсяг експорту IT-послуг збільшився на 8,3% і становив 611 млн дол. Українській економіці це принесло на 47 млн дол більше порівняно з листопадом. Однак, ці показники на 18,6% менші у порівнянні з груднем 2022.



За словами керівниці команди досліджень Львівського IT Кластера Ярини Возняк, перші 3 квартали 2023 року показали проміжні результати між 2022 та 2021, тобто менші ніж у 2022, але більші за 2021 рік. Водночас у 3 кварталі відставання від попередніх років стало відчутним, а в останній квартал щомісячні показники стали суттєво нижчими, ніж за останні 2 роки.



Серед країн, які забезпечували виручку української IT-галузі у 2023 році США є лідером – 2,677 млрд дол. Це 39,8% обсягів усього IT-експорту. На другому місці Мальта — 8,4% та 566,78 млн дол. Її наздоганяє Британія, яка на третьому місці та забезпечила 534,88 млн дол, це майже 8%.



До першої 5 також увійшли Кіпр та Ізраїль що займають 5,4% (362,2 млн дол) та 4,4% (293,2 млн дол) обсягів експорту IT-послуг відповідно.