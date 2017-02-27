Свято наближається.
Залужный, деньги от США - всё это будет давить на курс во второй половине февраля. Увидим резкий скачок курса до 38,5- - 75. Потом всё утихнет и с начало марта курс начнёт набирать летние обороты к 37,20 - 37,50
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лют, 2024 13:14
Свято наближається.
Залужный, деньги от США - всё это будет давить на курс во второй половине февраля. Увидим резкий скачок курса до 38,5- - 75. Потом всё утихнет и с начало марта курс начнёт набирать летние обороты к 37,20 - 37,50
Додано: Чет 01 лют, 2024 14:00
Додано: Чет 01 лют, 2024 14:03
Додано: Чет 01 лют, 2024 14:23
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А что Залужный - батько наш? Свет клином сошелся? Я просто не понимаю всей этой истерии вокруг него. И причем тут курс.
Додано: Чет 01 лют, 2024 14:44
явно руснявий наративчик. багато партизани спалили техніки на окупованих за ці два роки? ЗСУ знищили майже 20 тис одиниць техніки саму тому, що вони - професійно організована структура.
партизани без важкої зброї не зібють літак з патріота, не зроблять массову дронову атаку на кораблі. їх просто переловлять і перебють як в бузковому сквері херсона
Востаннє редагувалось trololo в Чет 01 лют, 2024 14:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 01 лют, 2024 14:46
мені здається, щоб оцінити професійний залужний (чи інший командувач) чи ні, треба мати досвід як мінімум бойового комбрига. і мати інформацію не з телеграма, а від своєї розвідки.
Додано: Чет 01 лют, 2024 14:49
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