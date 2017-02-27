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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11155111561115711158
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 13:14

Свято наближається.
Залужный, деньги от США - всё это будет давить на курс во второй половине февраля. Увидим резкий скачок курса до 38,5- - 75. Потом всё утихнет и с начало марта курс начнёт набирать летние обороты к 37,20 - 37,50
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 13:53

ЕС утвердил 50 миллиардов EURO помощи Украине.
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:00

  Victor8 написав:ЕС утвердил 50 миллиардов EURO помощи Украине.

50. на 4 года. Без помощи США этого будет очень мало в сег. ситуации.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:03

  Игорь Алексеевич написав:
  Victor8 написав:ЕС утвердил 50 миллиардов EURO помощи Украине.

50. на 4 года. Без помощи США этого будет очень мало в сег. ситуации.

Свято наближається
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А что Залужный - батько наш? Свет клином сошелся? Я просто не понимаю всей этой истерии вокруг него. И причем тут курс.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:44

  oleg49 написав:- Рфія захоплює Україну. Починається партизанська війна. На контроль території рфія витрачатиме набагато більше ресурсів ніж на війну (так вони порахували). Тобто, при нульових витратах буде отримано набагато кращий результат по знекровленню рфії.


явно руснявий наративчик. багато партизани спалили техніки на окупованих за ці два роки? ЗСУ знищили майже 20 тис одиниць техніки саму тому, що вони - професійно організована структура.

партизани без важкої зброї не зібють літак з патріота, не зроблять массову дронову атаку на кораблі. їх просто переловлять і перебють як в бузковому сквері херсона
Востаннє редагувалось trololo в Чет 01 лют, 2024 14:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:46

  sailed написав:А что Залужный - батько наш? Свет клином сошелся? Я просто не понимаю всей этой истерии вокруг него. И причем тут курс.


мені здається, щоб оцінити професійний залужний (чи інший командувач) чи ні, треба мати досвід як мінімум бойового комбрига. і мати інформацію не з телеграма, а від своєї розвідки.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:49

  Игорь Алексеевич написав:
  Victor8 написав:ЕС утвердил 50 миллиардов EURO помощи Украине.

50. на 4 года. Без помощи США этого будет очень мало в сег. ситуации.


грошей завжди мало. особливо на війні
trololo
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