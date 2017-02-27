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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11157111581115911160>
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 15:45

Удивительно, что на рынке никак не отразилось принятие Европой пакета помощи Украине на 50 млрд евро - рынок никак не отреагировал. Неужели все были на 100% уверены что помощь дадут - ещё вчера все было под вопросом))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 15:56

  asti написав:Удивительно, что на рынке никак не отразилось принятие Европой пакета помощи Украине на 50 млрд евро - рынок никак не отреагировал. Неужели все были на 100% уверены что помощь дадут - ещё вчера все было под вопросом))

Почитайте куди вклав свої збереження голова НБУ - валютні ОВДП,валютна готівка,трохи грн на поїсти
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 15:56

  asti написав:Удивительно, что на рынке никак не отразилось принятие Европой пакета помощи Украине на 50 млрд евро - рынок никак не отреагировал. Неужели все были на 100% уверены что помощь дадут - ещё вчера все было под вопросом))

Вероятно, на рынке это все отразится только тогда, когда поступит первый транш из 50 млрд евро.
Даже первые 4-5 млрд евро, которые поступят - могут создавать "погоду".

Но, без помощи США (61 млрд долл), нам будет очень и очень тяжело...
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 15:56

  asti написав:Удивительно, что на рынке никак не отразилось принятие Европой пакета помощи Украине на 50 млрд евро - рынок никак не отреагировал. Неужели все были на 100% уверены что помощь дадут - ещё вчера все было под вопросом))

Що саме було "пад вапросам"?
Весь час казали, якщо Орбан заблокує - все одно дадуть, але за іншою довшою процедурою.
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Чет 01 лют, 2024 15:57, всього редагувалось 1 раз.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 15:57

  sens написав:
  asti написав:Удивительно, что на рынке никак не отразилось принятие Европой пакета помощи Украине на 50 млрд евро - рынок никак не отреагировал. Неужели все были на 100% уверены что помощь дадут - ещё вчера все было под вопросом))

Почитайте куди вклав свої збереження голова НБУ - валютні ОВДП,валютна готівка,трохи грн на поїсти

Перестраховался :D
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 16:01

  asti написав:Удивительно, что на рынке никак не отразилось принятие Европой пакета помощи Украине на 50 млрд евро - рынок никак не отреагировал. Неужели все были на 100% уверены что помощь дадут - ещё вчера все было под вопросом))

Про слабую реакцию рынка на новости я уже недавно писал.
Но есть и еще один момент. Charles Michel сообщил эту новость в свитере в 12.26. Пока это разлетелось по новостям и добралось до участников рынка, прошло еще достаточно времени. К этому моменту активная фаза торгов на МБ уже подходила к концу - некому и нечем было реагировать.
У наличного рынка реакция должна быть еще более медленной - когда бегаешь в кедах, нет времени читать новости.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 16:07

  Сибарит написав:
  asti написав:Удивительно, что на рынке никак не отразилось принятие Европой пакета помощи Украине на 50 млрд евро - рынок никак не отреагировал. Неужели все были на 100% уверены что помощь дадут - ещё вчера все было под вопросом))

Про слабую реакцию рынка на новости я уже недавно писал.
Но есть и еще один момент. Charles Michel сообщил эту новость в свитере в 12.26. Пока это разлетелось по новостям и добралось до участников рынка, прошло еще достаточно времени. К этому моменту активная фаза торгов на МБ уже подходила к концу - некому и нечем было реагировать.
У наличного рынка реакция должна быть еще более медленной - когда бегаешь в кедах, нет времени читать новости.
Я как раз прочитал одним из первых, правда, уже после того как откупился в ПУМБЕ... 😡😡😡
asti
 
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Свято для ухилянтів наближається!©)))

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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 16:53

  Сибарит написав:когда бегаешь в кедах, нет времени читать новости.
в 1х числах января курс обменок рос по 10 коп в час без всяких новостей. У нашего народа к новостям иммунитет . "Все берут и я беру, никто не берёт и я не буду" . Вот вся логика рынка, не только валютного. Как продукты из маркетов вынесли в начале войны помните? В ковид маски из аптек выносили.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  trololo написав:мені здається, щоб оцінити професійний залужний (чи інший командувач) чи ні, треба мати досвід як мінімум бойового комбрига. і мати інформацію не з телеграма, а від своєї розвідки.


Нужно ли самому нести яйца, чтобы разбираться в яичнице? (c)

Может, если мы не способны видить Перемоги, то их попросту нет?
Andrey2512
 
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