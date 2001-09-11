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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11157111581115911160
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:15

  Yuri_61 написав:Хроника пикирующего доллара:
вспоминаю 11.09.2001, башни близнецы и всё такое.
люди в Украине лихорадочно бегали от обменки к обменке, чтобы поменять долары на евро. Но банки и обиенки не меняли даже 100 баксов .
А тут несколько штатов бунтуют.
Лично я ожидаю курс доллара па8.


ПОЦ?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:32

  Успіх написав:Зображення

Де фото з простріляними колінами? Що перший день в лютому - курси на місці??
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:37

  prodigy написав:
  Yuri_61 написав:Хроника пикирующего доллара:
вспоминаю 11.09.2001, башни близнецы и всё такое.
люди в Украине лихорадочно бегали от обменки к обменке, чтобы поменять долары на евро. Но банки и обиенки не меняли даже 100 баксов .
А тут несколько штатов бунтуют.
Лично я ожидаю курс доллара па8.


ПОЦ?



учитывая, что евро " банкноты и монеты начали циркулировать с 1 января 2002 года" , то явно )))
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:42

  bems654556 написав:
  prodigy написав:
  Yuri_61 написав:Хроника пикирующего доллара:
вспоминаю 11.09.2001, башни близнецы и всё такое.
люди в Украине лихорадочно бегали от обменки к обменке, чтобы поменять долары на евро. Но банки и обиенки не меняли даже 100 баксов .
А тут несколько штатов бунтуют.
Лично я ожидаю курс доллара па8.


ПОЦ?



учитывая, что евро " банкноты и монеты начали циркулировать с 1 января 2002 года" , то явно )))

Деякі охоронці бачили доляр 2008 року і нічого,тому серйозно відноситися до написаного тексту неможливо
sens
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  #<1 ... 11157111581115911160
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