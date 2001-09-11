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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11157111581115911160
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:37

  prodigy написав:
  Yuri_61 написав:Хроника пикирующего доллара:
вспоминаю 11.09.2001, башни близнецы и всё такое.
люди в Украине лихорадочно бегали от обменки к обменке, чтобы поменять долары на евро. Но банки и обиенки не меняли даже 100 баксов .
А тут несколько штатов бунтуют.
Лично я ожидаю курс доллара па8.


ПОЦ?



учитывая, что евро " банкноты и монеты начали циркулировать с 1 января 2002 года" , то явно )))
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:42

  bems654556 написав:
  prodigy написав:
  Yuri_61 написав:Хроника пикирующего доллара:
вспоминаю 11.09.2001, башни близнецы и всё такое.
люди в Украине лихорадочно бегали от обменки к обменке, чтобы поменять долары на евро. Но банки и обиенки не меняли даже 100 баксов .
А тут несколько штатов бунтуют.
Лично я ожидаю курс доллара па8.


ПОЦ?



учитывая, что евро " банкноты и монеты начали циркулировать с 1 января 2002 года" , то явно )))

Деякі охоронці бачили доляр 2008 року і нічого,тому серйозно відноситися до написаного тексту неможливо
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 18:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Я как раз прочитал одним из первых, правда, уже после того как откупился в ПУМБЕ...
что у них, акция какая была?
Пивень вот недолго устраивал распродажи.
Востаннє редагувалось Proofy в Чет 01 лют, 2024 18:15, всього редагувалось 1 раз.
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 18:13

  sailed написав:А что Залужный - батько наш? Свет клином сошелся? Я просто не понимаю всей этой истерии вокруг него. И причем тут курс.
Он дурни не скажет :wink:
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 18:18

  asti написав:Удивительно, что на рынке никак не отразилось принятие Европой пакета помощи Украине на 50 млрд евро - рынок никак не отреагировал. Неужели все были на 100% уверены что помощь дадут - ещё вчера все было под вопросом))
4 млрд. только в марте. Этих денег хватит закрыть дырки, которые накопятся с января. Без помощи США - этих денег для нас сегодня не хватит даже на покушать. Поэтому курс реально будет реагировать, когда хотя бы они зайдут и когда будет позитивная новость из Америки.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 18:47

  Игорь Алексеевич написав:
  asti написав:Удивительно, что на рынке никак не отразилось принятие Европой пакета помощи Украине на 50 млрд евро - рынок никак не отреагировал. Неужели все были на 100% уверены что помощь дадут - ещё вчера все было под вопросом))
4 млрд. только в марте. Этих денег хватит закрыть дырки, которые накопятся с января. Без помощи США - этих денег для нас сегодня не хватит даже на покушать. Поэтому курс реально будет реагировать, когда хотя бы они зайдут и когда будет позитивная новость из Америки.

В Америці без України вистачає проблем, навіть без рішення верховного суду відповідальні особи на місцях приймають рішення - не треба сміттєпровід тг новин приводити як факт
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 20:15

  sens написав:Почитайте куди вклав свої збереження голова НБУ - валютні ОВДП,валютна готівка,трохи грн на поїсти

Не самый негативный пример на самом деле. Это означает, что, как минимум, он ожидает, что валютные ОВГЗ Минфин выплатит именно в валюте и в срок, а не когда-то после войны. Ну и то, что арест счетов за неявку в военкомат ему не очень грозит :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 20:21

  asti написав:
  Сибарит написав:
  asti написав:Удивительно, что на рынке никак не отразилось принятие Европой пакета помощи Украине на 50 млрд евро - рынок никак не отреагировал. Неужели все были на 100% уверены что помощь дадут - ещё вчера все было под вопросом))

Про слабую реакцию рынка на новости я уже недавно писал.
Но есть и еще один момент. Charles Michel сообщил эту новость в свитере в 12.26. Пока это разлетелось по новостям и добралось до участников рынка, прошло еще достаточно времени. К этому моменту активная фаза торгов на МБ уже подходила к концу - некому и нечем было реагировать.
У наличного рынка реакция должна быть еще более медленной - когда бегаешь в кедах, нет времени читать новости.
Я как раз прочитал одним из первых, правда, уже после того как откупился в ПУМБЕ... 😡😡😡

Не злитесь. Помнится Вы говорили что за стабильность в курсе, точнее за стабильный заработок. Сейчас говорите что помощь никак не отразилась и злитесь. Это от того что в последнее время до неприличия уменьшился зазор между карточными курсами и наличными и уже едва хватает на стаканчик кофе в АТБ ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 20:21

  moveton написав:
  sens написав:Почитайте куди вклав свої збереження голова НБУ - валютні ОВДП,валютна готівка,трохи грн на поїсти

Не самый негативный пример на самом деле. Это означает, что, как минимум, он ожидает, что валютные ОВГЗ Минфин выплатит именно в валюте и в срок, а не когда-то после войны. Ну и то, что арест счетов за неявку в военкомат ему не очень грозит :roll:

Краще б грошове забезпечення нараховували у валюті ?)
sens
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  #<1 ... 11157111581115911160
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