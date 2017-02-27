Сибарит написав:

Ірина_ написав: Припустимо, що буде офіційне оголошення про те, що грошей від США нам чекати не варто.

Які б кроки зробили ви, в такому разі, де брали гроші та за допомогою яких механізмів, якби це залежало особисто від вас, як від представника влади? Припустимо, що буде офіційне оголошення про те, що грошей від США нам чекати не варто.Які б кроки зробили ви, в такому разі, де брали гроші та за допомогою яких механізмів, якби це залежало особисто від вас, як від представника влади?

Напомнило знаменитую рубрику литературки "Если бы директором был я"Попробую в том же духеВ этой ситуации я бы немедленно объявил войну США.Т.к. это нападение на НАТО, европейские члены альянса вынуждены были бы за них вступиться и начать боевые действия. Сопротивления они бы не встретили - я бы быстро сдался, согласившись передать всю страну (естественно, в международно признанных границах) под контроль ЕС и НАТО. Так мы бы оказались в этих организациях сразу, но с другого входа, а наша война стала бы войной рашки с НАТО, с перспективой перехода в глобальную ядерную.Единственным способом избежать такой страшной опасности стала бы немедленная капитуляция США с согласием выплачивать нам репарации в трехкратном размере от обещанной, но зажатой помощи. Устраивать политические торги по поводу репараций будет затруднительно.Я бы даже заранее начал бы переговоры о таком сценарии с Байденом, чтобы он мог хорошо подготовиться и убедительно обвинить во всем Трампа.А если серьезно, даже имея объем информации, доступный высшей власти, нельзя заранее выработать единственный сценарий - кроме США, есть еще и Европа, которой тоже придется как-то реагировать. Естественно, наши действия должны зависеть от складывающейся в каждый момент времени ситуации.