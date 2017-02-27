RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11158111591116011161
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 22:54

  moveton написав:
  sens написав:Почитайте куди вклав свої збереження голова НБУ - валютні ОВДП,валютна готівка,трохи грн на поїсти

Не самый негативный пример на самом деле. Это означает, что, как минимум, он ожидает, что валютные ОВГЗ Минфин выплатит именно в валюте и в срок, а не когда-то после войны. Ну и то, что арест счетов за неявку в военкомат ему не очень грозит :roll:

ОВГЗ, в том числе и валютные, можно продать в случае чего. Тем более Пышному в случае большого шухера будет очень легко их слить своему же ощаду, так что я бы не был так уверен в их своевременном и полном погашении
Впрочем, сегодняшние новости из Брюсселя вселяют некоторую уверенность... 🥹🥹🥹
asti
 
Повідомлень: 3719
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 23:17

  asti написав:ОВГЗ, в том числе и валютные, можно продать в случае чего. Тем более Пышному в случае большого шухера будет очень легко их слить своему же ощаду

Такое. Продать можно только за безнал, а обнал даже сейчас только в пределах 100к грн в рабочий день. А в случае такого экономического звездеца, что придётся морозить ОВГЗ, наверняка и обнал порежут и прочие возможности что-то делать с валютой на счетах. Другой вопрос, что может не для Пышного.

Что-то вспомнились Приватовские "мультивалютные" депо, в которых обещали возможность в любой момент сконвертировать тело депо по текущему курсу. В 2014м оказалось, что можно это только тогда, когда не нужно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4146
З нами з: 23.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 23:34

  moveton написав:
  sens написав:Почитайте куди вклав свої збереження голова НБУ - валютні ОВДП, валютна готівка, трохи грн на поїсти


:mrgreen: НБУ нас- ̶л̶о̶х̶о̶в̶ ̶ ̶ агитирует за гривнеинструменты,
а его глава - шотознает™
flysoulfly
 
Повідомлень: 4200
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1479 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 23:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Ну и то, что арест счетов за неявку в военкомат ему не очень грозит
Он в состоянии будет дать денег, чтобы его не трогали, как это планируется сделать официально, для тех же айтишников.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2379
З нами з: 24.10.08
Подякував: 61 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 23:53

  Proofy написав:Он в состоянии будет дать денег, чтобы его не трогали, как это планируется сделать официально, для тех же айтишников.

С первым - не сомневаюсь. А вот, что именно так - ой, не факт. О таком только неофициально болтают, оно даже не законопроект. И, кстати, подобную инициативу уже с годик назад выдвигали и зарубили. Не помню, на стадии чего, но уверенно кричали, что такое не примут никогда потому, что мобилизация - это святое и официально "откупаться" от неё - это аморально. Не официально, видимо, лучше.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4146
З нами з: 23.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:11

  Сибарит написав:
  Ірина_ написав:Припустимо, що буде офіційне оголошення про те, що грошей від США нам чекати не варто.
Які б кроки зробили ви, в такому разі, де брали гроші та за допомогою яких механізмів, якби це залежало особисто від вас, як від представника влади?

Напомнило знаменитую рубрику литературки "Если бы директором был я" :)
Попробую в том же духе :)

В этой ситуации я бы немедленно объявил войну США.
Т.к. это нападение на НАТО, европейские члены альянса вынуждены были бы за них вступиться и начать боевые действия. Сопротивления они бы не встретили - я бы быстро сдался, согласившись передать всю страну (естественно, в международно признанных границах) под контроль ЕС и НАТО. Так мы бы оказались в этих организациях сразу, но с другого входа, а наша война стала бы войной рашки с НАТО, с перспективой перехода в глобальную ядерную.
Единственным способом избежать такой страшной опасности стала бы немедленная капитуляция США с согласием выплачивать нам репарации в трехкратном размере от обещанной, но зажатой помощи. Устраивать политические торги по поводу репараций будет затруднительно.
Я бы даже заранее начал бы переговоры о таком сценарии с Байденом, чтобы он мог хорошо подготовиться и убедительно обвинить во всем Трампа.

А если серьезно, даже имея объем информации, доступный высшей власти, нельзя заранее выработать единственный сценарий - кроме США, есть еще и Европа, которой тоже придется как-то реагировать. Естественно, наши действия должны зависеть от складывающейся в каждый момент времени ситуации.

Насправді так воно і буде , якщо Україна програє, то через 5-10 років до існуючої російської армії додатково мобілізують всіх українців, які виживуть після війни і нова армія російської імперії поповнена мобілізованими українцями піде на Європу.
У нас уже є такий приклад . Якщо ми подивимося на так звані ЛНР дНР
То мобілізовані з цих псевдореспублік являються найбільш мотивованими і найкращими бійцями на боці російської імперії . Якщо ви сумніваєтесь в їх мотиваці можете подивитися трьох чи чотирьох годинну лекцію , яку для них провів Золкін.
Невже в Європі настільки, не знаю як це сказати, недалекоглядні і обмежені що цього не розуміють. :shock:
Продовжуючи споживати російський газ та іншу російську продукцію в тому числі алюміній нафту ... Це все виглядає якимось договорняком. А повторюсь ми продовжуємо прокачувати російську нафту і газ та інше всіми нашими нафто і газо проводами в Європу. Дуже весело виглядає на цьому фоні новина що Україна відновила право власності над трубою Медведчука Порошенка , якою качали дизель з рф. Про записи медведчука вже всі забули.
А ще дуже дивним виглядає обмеження для наших збройних сил не атакувати територію російської федерації :shock:
Враховуючи ці два фактора нафто газо проводи та заборону воювати на території РФ це все дуже демотивує
yama
 
Повідомлень: 4626
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8929 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:54

  yama написав:У нас уже є такий приклад . Якщо ми подивимося на так звані ЛНР дНР
То мобілізовані з цих псевдореспублік являються найбільш мотивованими і найкращими бійцями на боці російської імперії .
и это особенно удивительно после того, что мышебратья сделали с Донбассом, пользуя тех исключительно как (сорри май бэд фрэнч) презерватив и туалетную бумагу.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4200
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1479 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 04:25

Шановне панство (у Кроп прилетіло тому не спиться) хто що думає - таки пройде норма про блокування рахунків чи зРада все ж таки заверне цю норму?🤒🤒🤒
asti
 
Повідомлень: 3719
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 06:10

  asti написав:Шановне панство (у Кроп прилетіло тому не спиться) хто що думає - таки пройде норма про блокування рахунків чи зРада все ж таки заверне цю норму?🤒🤒🤒

Пройде. фронт потребує людей. И блокування водійських прав пройде. І погрузка в бобік пройде.
Якщо не пройде зараз то влітку після здачі Харкова точно пройде.
Волинь
 
Повідомлень: 264
З нами з: 25.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11158111591116011161
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1913 13179318
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 січ, 2024 13:27
Shaman
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3353, 3354, 3355
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33548 36728553
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 січ, 2024 07:40
Serginioo
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23150956
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11200)
02.02.2024 01:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.