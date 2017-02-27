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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лют, 2024 22:54
moveton написав: sens написав:
Почитайте куди вклав свої збереження голова НБУ - валютні ОВДП,валютна готівка,трохи грн на поїсти
Не самый негативный пример на самом деле. Это означает, что, как минимум, он ожидает, что валютные ОВГЗ Минфин выплатит именно в валюте и в срок, а не когда-то после войны. Ну и то, что арест счетов за неявку в военкомат ему не очень грозит
ОВГЗ, в том числе и валютные, можно продать в случае чего. Тем более Пышному в случае большого шухера будет очень легко их слить своему же ощаду, так что я бы не был так уверен в их своевременном и полном погашении
Впрочем, сегодняшние новости из Брюсселя вселяют некоторую уверенность... 🥹🥹🥹
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Додано: Чет 01 лют, 2024 23:17
asti написав:
ОВГЗ, в том числе и валютные, можно продать в случае чего. Тем более Пышному в случае большого шухера будет очень легко их слить своему же ощаду
Такое. Продать можно только за безнал, а обнал даже сейчас только в пределах 100к грн в рабочий день. А в случае такого экономического звездеца, что придётся морозить ОВГЗ, наверняка и обнал порежут и прочие возможности что-то делать с валютой на счетах. Другой вопрос, что может не для Пышного.
Что-то вспомнились Приватовские "мультивалютные" депо, в которых обещали возможность в любой момент сконвертировать тело депо по текущему курсу. В 2014м оказалось, что можно это только тогда, когда не нужно.
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Додано: Чет 01 лют, 2024 23:34
moveton написав: sens написав:
Почитайте куди вклав свої збереження голова НБУ - валютні ОВДП, валютна готівка, трохи грн на поїсти
НБУ нас- ̶л̶о̶х̶о̶в̶ ̶ ̶ агитирует за гривнеинструменты,
а его глава - шотознает™
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Додано: Чет 01 лют, 2024 23:44
moveton написав:
Ну и то, что арест счетов за неявку в военкомат ему не очень грозит
Он в состоянии будет дать денег, чтобы его не трогали, как это планируется сделать официально, для тех же айтишников.
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Proofy
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Додано: Чет 01 лют, 2024 23:53
Proofy написав:
Он в состоянии будет дать денег, чтобы его не трогали, как это планируется сделать официально, для тех же айтишников.
С первым - не сомневаюсь. А вот, что именно так - ой, не факт. О таком только неофициально болтают, оно даже не законопроект. И, кстати, подобную инициативу уже с годик назад выдвигали и зарубили. Не помню, на стадии чего, но уверенно кричали, что такое не примут никогда потому, что мобилизация - это святое и официально "откупаться" от неё - это аморально. Не официально, видимо, лучше.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:11
Сибарит написав: Ірина_ написав:
Припустимо, що буде офіційне оголошення про те, що грошей від США нам чекати не варто.
Які б кроки зробили ви, в такому разі, де брали гроші та за допомогою яких механізмів, якби це залежало особисто від вас, як від представника влади?
Напомнило знаменитую рубрику литературки "Если бы директором был я"
Попробую в том же духе
В этой ситуации я бы немедленно объявил войну США.
Т.к. это нападение на НАТО, европейские члены альянса вынуждены были бы за них вступиться и начать боевые действия. Сопротивления они бы не встретили - я бы быстро сдался, согласившись передать всю страну (естественно, в международно признанных границах) под контроль ЕС и НАТО. Так мы бы оказались в этих организациях сразу, но с другого входа, а наша война стала бы войной рашки с НАТО, с перспективой перехода в глобальную ядерную.
Единственным способом избежать такой страшной опасности стала бы немедленная капитуляция США с согласием выплачивать нам репарации в трехкратном размере от обещанной, но зажатой помощи. Устраивать политические торги по поводу репараций будет затруднительно.
Я бы даже заранее начал бы переговоры о таком сценарии с Байденом, чтобы он мог хорошо подготовиться и убедительно обвинить во всем Трампа.
А если серьезно, даже имея объем информации, доступный высшей власти, нельзя заранее выработать единственный сценарий - кроме США, есть еще и Европа, которой тоже придется как-то реагировать. Естественно, наши действия должны зависеть от складывающейся в каждый момент времени ситуации.
Насправді так воно і буде , якщо Україна програє, то через 5-10 років до існуючої російської армії додатково мобілізують всіх українців, які виживуть після війни і нова армія російської імперії поповнена мобілізованими українцями піде на Європу.
У нас уже є такий приклад . Якщо ми подивимося на так звані ЛНР дНР
То мобілізовані з цих псевдореспублік являються найбільш мотивованими і найкращими бійцями на боці російської імперії . Якщо ви сумніваєтесь в їх мотиваці можете подивитися трьох чи чотирьох годинну лекцію , яку для них провів Золкін.
Невже в Європі настільки, не знаю як це сказати, недалекоглядні і обмежені що цього не розуміють.
Продовжуючи споживати російський газ та іншу російську продукцію в тому числі алюміній нафту ... Це все виглядає якимось договорняком. А повторюсь ми продовжуємо прокачувати російську нафту і газ та інше всіми нашими нафто і газо проводами в Європу. Дуже весело виглядає на цьому фоні новина що Україна відновила право власності над трубою Медведчука Порошенка , якою качали дизель з рф. Про записи медведчука вже всі забули.
А ще дуже дивним виглядає обмеження для наших збройних сил не атакувати територію російської федерації
Враховуючи ці два фактора нафто газо проводи та заборону воювати на території РФ це все дуже демотивує
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yama
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:54
yama написав:
У нас уже є такий приклад . Якщо ми подивимося на так звані ЛНР дНР
То мобілізовані з цих псевдореспублік являються найбільш мотивованими і найкращими бійцями на боці російської імперії .
и это особенно удивительно после того, что мышебратья сделали с Донбассом, пользуя тех исключительно как (сорри май бэд фрэнч) презерватив и туалетную бумагу.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 04:25
Шановне панство (у Кроп прилетіло тому не спиться) хто що думає - таки пройде норма про блокування рахунків чи зРада все ж таки заверне цю норму?🤒🤒🤒
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asti
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 06:10
asti написав:
Шановне панство (у Кроп прилетіло тому не спиться) хто що думає - таки пройде норма про блокування рахунків чи зРада все ж таки заверне цю норму?🤒🤒🤒
Пройде. фронт потребує людей. И блокування водійських прав пройде. І погрузка в бобік пройде.
Якщо не пройде зараз то влітку після здачі Харкова точно пройде.
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