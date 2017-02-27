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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11159111601116111162>
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 22:54

  moveton написав:
  sens написав:Почитайте куди вклав свої збереження голова НБУ - валютні ОВДП,валютна готівка,трохи грн на поїсти

Не самый негативный пример на самом деле. Это означает, что, как минимум, он ожидает, что валютные ОВГЗ Минфин выплатит именно в валюте и в срок, а не когда-то после войны. Ну и то, что арест счетов за неявку в военкомат ему не очень грозит :roll:

ОВГЗ, в том числе и валютные, можно продать в случае чего. Тем более Пышному в случае большого шухера будет очень легко их слить своему же ощаду, так что я бы не был так уверен в их своевременном и полном погашении
Впрочем, сегодняшние новости из Брюсселя вселяют некоторую уверенность... 🥹🥹🥹
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 23:17

  asti написав:ОВГЗ, в том числе и валютные, можно продать в случае чего. Тем более Пышному в случае большого шухера будет очень легко их слить своему же ощаду

Такое. Продать можно только за безнал, а обнал даже сейчас только в пределах 100к грн в рабочий день. А в случае такого экономического звездеца, что придётся морозить ОВГЗ, наверняка и обнал порежут и прочие возможности что-то делать с валютой на счетах. Другой вопрос, что может не для Пышного.

Что-то вспомнились Приватовские "мультивалютные" депо, в которых обещали возможность в любой момент сконвертировать тело депо по текущему курсу. В 2014м оказалось, что можно это только тогда, когда не нужно.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 23:34

  moveton написав:
  sens написав:Почитайте куди вклав свої збереження голова НБУ - валютні ОВДП, валютна готівка, трохи грн на поїсти


:mrgreen: НБУ нас- ̶л̶о̶х̶о̶в̶ ̶ ̶ агитирует за гривнеинструменты,
а его глава - шотознает™
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 23:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Ну и то, что арест счетов за неявку в военкомат ему не очень грозит
Он в состоянии будет дать денег, чтобы его не трогали, как это планируется сделать официально, для тех же айтишников.
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 23:53

  Proofy написав:Он в состоянии будет дать денег, чтобы его не трогали, как это планируется сделать официально, для тех же айтишников.

С первым - не сомневаюсь. А вот, что именно так - ой, не факт. О таком только неофициально болтают, оно даже не законопроект. И, кстати, подобную инициативу уже с годик назад выдвигали и зарубили. Не помню, на стадии чего, но уверенно кричали, что такое не примут никогда потому, что мобилизация - это святое и официально "откупаться" от неё - это аморально. Не официально, видимо, лучше.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 04:25

Шановне панство (у Кроп прилетіло тому не спиться) хто що думає - таки пройде норма про блокування рахунків чи зРада все ж таки заверне цю норму?🤒🤒🤒
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 07:02

  asti написав:Шановне панство (у Кроп прилетіло тому не спиться) хто що думає - таки пройде норма про блокування рахунків чи зРада все ж таки заверне цю норму?🤒🤒🤒

Думаєте перейти у готівку?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 08:38

Банк Англії залишив базову процентну ставку на рівні 5,25%

"Усе йде в потрібному напрямку", - заявив голова регулятора Ендрю Бейлі. Інфляція у Великій Британії знизилася з 10% рік тому до 4% у грудні минулого року. За прогнозами Банку Англії, у другому кварталі 2024 року вона становитиме цільові 2%.

За те, щоб зберегти ставку незмінною, виступили шість членів комітету з грошово-кредитної політики Банку Англії, двоє наполягали на її підвищенні до 5,5%, ще один - на зниженні до 5%.

Рішення Банку Англії збіглося з прогнозами аналітиків, зазначає The Guardian. Попри те, що ставку не підняли, вона залишається на максимумі за останні 16 років, зауважує газета.

Банк Англії прогнозує, що інфляція тимчасово знизиться до цільових 2% у другому кварталі 2024 року, але потім знову зросте в третьому і четвертому кварталах і наприкінці року становитиме 2,75%.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:28

  Investor_K написав:
  asti написав:Шановне панство (у Кроп прилетіло тому не спиться) хто що думає - таки пройде норма про блокування рахунків чи зРада все ж таки заверне цю норму?🤒🤒🤒
Думаєте перейти у готівку?
І не тільки. Таке рішення спровокує паніку - багато людей почне знімати кошти з рахунків - деякі банки можуть лягти...
asti
 
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  asti написав:І не тільки. Таке рішення спровокує паніку - багато людей почне знімати кошти з рахунків - деякі банки можуть лягти...

А что, под вопли "Уже закон принят, завтра всем заблокируют!" ещё не всё в декабре сняли? :shock:
moveton
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