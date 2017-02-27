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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11159111601116111162
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:42

  vitaliiangel написав:
  Сибарит написав:когда бегаешь в кедах, нет времени читать новости.
в 1х числах января курс обменок рос по 10 коп в час без всяких новостей. У нашего народа к новостям иммунитет . "Все берут и я беру, никто не берёт и я не буду" . Вот вся логика рынка, не только валютного. Как продукты из маркетов вынесли в начале войны помните? В ковид маски из аптек выносили.

Було за що купувати, тому курс і ріс

Видатки Зведеного бюджету України у грудні 2023 р. піково сягнули 664,1 млрд грн, що більше середньомісячного показника видатків за попередні 11 місяців (343,4 млрд грн) в 1,9 рази. Втім, порівняно із попередніми роками, таке співвідношення зменшилося.
Довідково:
Видатки у грудні 2021 р. (351,1 млрд грн) більше середньомісячного показника за 11 міс. 2021 р. (135,8 млрд грн) в 2,6 рази.

Хоча, погоджуюсь, що частинка того попиту була через відому фразу Вовка із "Ну погоди" "А все бегут, бегут, бегут и я бегу!" (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:10

  moveton написав:
  asti написав:І не тільки. Таке рішення спровокує паніку - багато людей почне знімати кошти з рахунків - деякі банки можуть лягти...
А что, под вопли "Уже закон принят, завтра всем заблокируют!" ещё не всё в декабре сняли? :shock:
Кто как... Я, например, ничего не снял только часть бумаг продал и то из-за роста курса))
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