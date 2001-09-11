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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11159111601116111162
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:42

  vitaliiangel написав:
  Сибарит написав:когда бегаешь в кедах, нет времени читать новости.
в 1х числах января курс обменок рос по 10 коп в час без всяких новостей. У нашего народа к новостям иммунитет . "Все берут и я беру, никто не берёт и я не буду" . Вот вся логика рынка, не только валютного. Как продукты из маркетов вынесли в начале войны помните? В ковид маски из аптек выносили.

Було за що купувати, тому курс і ріс

Видатки Зведеного бюджету України у грудні 2023 р. піково сягнули 664,1 млрд грн, що більше середньомісячного показника видатків за попередні 11 місяців (343,4 млрд грн) в 1,9 рази. Втім, порівняно із попередніми роками, таке співвідношення зменшилося.
Довідково:
Видатки у грудні 2021 р. (351,1 млрд грн) більше середньомісячного показника за 11 міс. 2021 р. (135,8 млрд грн) в 2,6 рази.

Хоча, погоджуюсь, що частинка того попиту була через відому фразу Вовка із "Ну погоди" "А все бегут, бегут, бегут и я бегу!" (с)
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:10

  moveton написав:
  asti написав:І не тільки. Таке рішення спровокує паніку - багато людей почне знімати кошти з рахунків - деякі банки можуть лягти...
А что, под вопли "Уже закон принят, завтра всем заблокируют!" ещё не всё в декабре сняли? :shock:
Кто как... Я, например, ничего не снял только часть бумаг продал и то из-за роста курса))
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:12

  bems654556 написав:
  prodigy написав:
  Yuri_61 написав:Хроника пикирующего доллара:
вспоминаю 11.09.2001, башни близнецы и всё такое.
люди в Украине лихорадочно бегали от обменки к обменке, чтобы поменять долары на евро. Но банки и обиенки не меняли даже 100 баксов .
А тут несколько штатов бунтуют.
Лично я ожидаю курс доллара па8.


ПОЦ?



учитывая, что евро " банкноты и монеты начали циркулировать с 1 января 2002 года" , то явно )))

дойчмарки мав на увазі
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:30

  asti написав:
Кто как... Я, например, ничего не снял только часть бумаг продал и то из-за роста курса))[/quote]
А раньше то как было... Курс доллара поднялся - купил еще бумаг. Курс входа выгоднее. А сейчас курс поднялся - продал бумаги и уменьшил себе заработок
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:51

  SAndriy1 написав:
  asti написав:Кто как... Я, например, ничего не снял только часть бумаг продал и то из-за роста курса))

А раньше то как было... Курс доллара поднялся - купил еще бумаг. Курс входа выгоднее. А сейчас курс поднялся - продал бумаги и уменьшил себе заработок
потому что, может, близится ситуация, когда сама возможность выхода принципиально важнее теоретической выгодности курса выхода.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Хоча, погоджуюсь, що частинка того попиту була через відому фразу Вовка із "Ну погоди" "А все бегут, бегут, бегут и я бегу!" (с)

В цьому мультику часто обігрувалися відомі шлягери. Ось і ця пісня це переспів Валерія Леонтьєва "Зеленый свет" 1984 р. на музику Паулса.
Допомога ЄС, якщо її не підкріплять значно більшими сумами, не вирішить цьогорічних потреб для підтримання теперішнього рівня.
Ой+
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