Сибарит написав:когда бегаешь в кедах, нет времени читать новости.
в 1х числах января курс обменок рос по 10 коп в час без всяких новостей. У нашего народа к новостям иммунитет . "Все берут и я беру, никто не берёт и я не буду" . Вот вся логика рынка, не только валютного. Как продукты из маркетов вынесли в начале войны помните? В ковид маски из аптек выносили.
Yuri_61 написав:Хроника пикирующего доллара: вспоминаю 11.09.2001, башни близнецы и всё такое. люди в Украине лихорадочно бегали от обменки к обменке, чтобы поменять долары на евро. Но банки и обиенки не меняли даже 100 баксов . А тут несколько штатов бунтуют. Лично я ожидаю курс доллара па8.
ПОЦ?
учитывая, что евро " банкноты и монеты начали циркулировать с 1 января 2002 года" , то явно )))
Кто как... Я, например, ничего не снял только часть бумаг продал и то из-за роста курса))[/quote] А раньше то как было... Курс доллара поднялся - купил еще бумаг. Курс входа выгоднее. А сейчас курс поднялся - продал бумаги и уменьшил себе заработок
Realist написав:Хоча, погоджуюсь, що частинка того попиту була через відому фразу Вовка із "Ну погоди" "А все бегут, бегут, бегут и я бегу!" (с)
В цьому мультику часто обігрувалися відомі шлягери. Ось і ця пісня це переспів Валерія Леонтьєва "Зеленый свет" 1984 р. на музику Паулса. Допомога ЄС, якщо її не підкріплять значно більшими сумами, не вирішить цьогорічних потреб для підтримання теперішнього рівня.