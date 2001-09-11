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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11159111601116111162
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:42

  vitaliiangel написав:
  Сибарит написав:когда бегаешь в кедах, нет времени читать новости.
в 1х числах января курс обменок рос по 10 коп в час без всяких новостей. У нашего народа к новостям иммунитет . "Все берут и я беру, никто не берёт и я не буду" . Вот вся логика рынка, не только валютного. Как продукты из маркетов вынесли в начале войны помните? В ковид маски из аптек выносили.

Було за що купувати, тому курс і ріс

Видатки Зведеного бюджету України у грудні 2023 р. піково сягнули 664,1 млрд грн, що більше середньомісячного показника видатків за попередні 11 місяців (343,4 млрд грн) в 1,9 рази. Втім, порівняно із попередніми роками, таке співвідношення зменшилося.
Довідково:
Видатки у грудні 2021 р. (351,1 млрд грн) більше середньомісячного показника за 11 міс. 2021 р. (135,8 млрд грн) в 2,6 рази.

Хоча, погоджуюсь, що частинка того попиту була через відому фразу Вовка із "Ну погоди" "А все бегут, бегут, бегут и я бегу!" (с)
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:10

  moveton написав:
  asti написав:І не тільки. Таке рішення спровокує паніку - багато людей почне знімати кошти з рахунків - деякі банки можуть лягти...
А что, под вопли "Уже закон принят, завтра всем заблокируют!" ещё не всё в декабре сняли? :shock:
Кто как... Я, например, ничего не снял только часть бумаг продал и то из-за роста курса))
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:12

  bems654556 написав:
  prodigy написав:
  Yuri_61 написав:Хроника пикирующего доллара:
вспоминаю 11.09.2001, башни близнецы и всё такое.
люди в Украине лихорадочно бегали от обменки к обменке, чтобы поменять долары на евро. Но банки и обиенки не меняли даже 100 баксов .
А тут несколько штатов бунтуют.
Лично я ожидаю курс доллара па8.


ПОЦ?



учитывая, что евро " банкноты и монеты начали циркулировать с 1 января 2002 года" , то явно )))

дойчмарки мав на увазі
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:30

  asti написав:
Кто как... Я, например, ничего не снял только часть бумаг продал и то из-за роста курса))[/quote]
А раньше то как было... Курс доллара поднялся - купил еще бумаг. Курс входа выгоднее. А сейчас курс поднялся - продал бумаги и уменьшил себе заработок
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:51

  SAndriy1 написав:
  asti написав:Кто как... Я, например, ничего не снял только часть бумаг продал и то из-за роста курса))

А раньше то как было... Курс доллара поднялся - купил еще бумаг. Курс входа выгоднее. А сейчас курс поднялся - продал бумаги и уменьшил себе заработок
потому что, может, близится ситуация, когда сама возможность выхода принципиально важнее теоретической выгодности курса выхода.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Хоча, погоджуюсь, що частинка того попиту була через відому фразу Вовка із "Ну погоди" "А все бегут, бегут, бегут и я бегу!" (с)

В цьому мультику часто обігрувалися відомі шлягери. Ось і ця пісня це переспів Валерія Леонтьєва "Зеленый свет" 1984 р. на музику Паулса.
Допомога ЄС, якщо її не підкріплять значно більшими сумами, не вирішить цьогорічних потреб для підтримання теперішнього рівня.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:24

  Ой+ написав:
  Realist написав:Хоча, погоджуюсь, що частинка того попиту була через відому фразу Вовка із "Ну погоди" "А все бегут, бегут, бегут и я бегу!" (с)

В цьому мультику часто обігрувалися відомі шлягери. Ось і ця пісня це переспів Валерія Леонтьєва "Зеленый свет" 1984 р. на музику Паулса.
Допомога ЄС, якщо її не підкріплять значно більшими сумами, не вирішить цьогорічних потреб для підтримання теперішнього рівня.
більша частина допомоги це кредити або 35 млрд з 40. Нагадайте що було у Греції,члена ЄС , де не було вс або війни
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:28

40 млрд. на 5 лет решение проблемы под названием - какую дырку в бюджете закрыть. Ждёмс решения от США.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:більша частина допомоги це кредити або 35 млрд з 40. Нагадайте що було у Греції,члена ЄС , де не було вс або війни

Грецький варіант був би для нас ідеальним:
1. Зовнішнє управління фінансами замість Пишних, Шевченків та інших шкідників дозволяє провести необхідні реформи
2. Допомога не по 10-20, а 260 млрд. євро. в рік
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:01

  flysoulfly написав:А раньше то как было... Курс доллара поднялся - купил еще бумаг. Курс входа выгоднее. А сейчас курс поднялся - продал бумаги и уменьшил себе заработок
потому что, может, близится ситуация, когда сама возможность выхода принципиально важнее теоретической выгодности курса выхода.[/quote]
Ну с этой точки зрения тогда там совсем нечего делать - зачем входить и выходить при существенных рисках потери основного капитала?
SAndriy1
 
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