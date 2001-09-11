Сибарит написав:когда бегаешь в кедах, нет времени читать новости.
в 1х числах января курс обменок рос по 10 коп в час без всяких новостей. У нашего народа к новостям иммунитет . "Все берут и я беру, никто не берёт и я не буду" . Вот вся логика рынка, не только валютного. Как продукты из маркетов вынесли в начале войны помните? В ковид маски из аптек выносили.
Yuri_61 написав:Хроника пикирующего доллара: вспоминаю 11.09.2001, башни близнецы и всё такое. люди в Украине лихорадочно бегали от обменки к обменке, чтобы поменять долары на евро. Но банки и обиенки не меняли даже 100 баксов . А тут несколько штатов бунтуют. Лично я ожидаю курс доллара па8.
ПОЦ?
учитывая, что евро " банкноты и монеты начали циркулировать с 1 января 2002 года" , то явно )))
Кто как... Я, например, ничего не снял только часть бумаг продал и то из-за роста курса))[/quote] А раньше то как было... Курс доллара поднялся - купил еще бумаг. Курс входа выгоднее. А сейчас курс поднялся - продал бумаги и уменьшил себе заработок
Realist написав:Хоча, погоджуюсь, що частинка того попиту була через відому фразу Вовка із "Ну погоди" "А все бегут, бегут, бегут и я бегу!" (с)
В цьому мультику часто обігрувалися відомі шлягери. Ось і ця пісня це переспів Валерія Леонтьєва "Зеленый свет" 1984 р. на музику Паулса. Допомога ЄС, якщо її не підкріплять значно більшими сумами, не вирішить цьогорічних потреб для підтримання теперішнього рівня.
Realist написав:Хоча, погоджуюсь, що частинка того попиту була через відому фразу Вовка із "Ну погоди" "А все бегут, бегут, бегут и я бегу!" (с)
В цьому мультику часто обігрувалися відомі шлягери. Ось і ця пісня це переспів Валерія Леонтьєва "Зеленый свет" 1984 р. на музику Паулса. Допомога ЄС, якщо її не підкріплять значно більшими сумами, не вирішить цьогорічних потреб для підтримання теперішнього рівня.
більша частина допомоги це кредити або 35 млрд з 40. Нагадайте що було у Греції,члена ЄС , де не було вс або війни
sens написав:більша частина допомоги це кредити або 35 млрд з 40. Нагадайте що було у Греції,члена ЄС , де не було вс або війни
Грецький варіант був би для нас ідеальним: 1. Зовнішнє управління фінансами замість Пишних, Шевченків та інших шкідників дозволяє провести необхідні реформи 2. Допомога не по 10-20, а 260 млрд. євро. в рік
flysoulfly написав:А раньше то как было... Курс доллара поднялся - купил еще бумаг. Курс входа выгоднее. А сейчас курс поднялся - продал бумаги и уменьшил себе заработок
потому что, может, близится ситуация, когда сама возможность выхода принципиально важнее теоретической выгодности курса выхода.[/quote] Ну с этой точки зрения тогда там совсем нечего делать - зачем входить и выходить при существенных рисках потери основного капитала?